Тисячі киян без світла і тепла: ворог серйозно пошкодив інфраструктуру столиці

Після масованої атаки у столиці майже 90 тисяч абонентів без світла

По всьому Києву тривають екстрені відключення електроенергії

У місті після атаки більше 5 тисяч будинків залишилися без опалення

Країна-агресорка Росія 24 січня атакувала Україну. Київ також потрапив під ворожий удар, внаслідок чого багато місцевих жителів залишилися без світла, тепла та частково води.

Компанія ДТЕК повідомила, що 88 тисяч родин тимчасово без світла. Через масовану атаку частина будинків у Деснянському районі залишилися без електрики.

"Насамперед повертаємо живлення обʼєктам критичної інфраструктури. Погода заважає, але бригади працюють без зупинок, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки. У Києві тривають екстрені відключення. Графіки наразі не працюють", - додали у ДТЕК.

Кияни залишилися без опалення

Мер столиці Віталій Кличко в свою чергу повідомив, що у Києві майже 6 тисяч будинків без опалення після нічного нальоту російських дронів та ракет. Більшість з них ті, які вже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9-го та 20-го січня.

Як зігрітися без опалення / Інфографіка: Главред

"Також проблеми з водопостачанням на лівому березі та частково на правому. Комунальники й енергетики працюють, щоб поверну послуги в домівки киян", - заявив він.

Водночас Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба стверджує, що порушення теплопостачання зафіксоване у близько 6 тисячах будинках, у понад 2 тисячах - повністю відсутнє. А понад 800 тисяч абонентів Києва - без електрики.

Чи може в Києві зменшитись кількість відключень - думка експерта

Главред писав, що за словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, енергосистема Києва перебуває в аварійному режимі навіть після заживлення критичної інфраструктури.

Вона знищена, або пошкоджена настільки, що повернути її до стабільної роботи найближчим часом неможливо. Столицю наразі перевели на повне живлення зовні, тому є сподівання, що до тижня часу у Києві можуть з'явитися чіткі графіки відключень.

Удар по Києву 24 січня - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами президента Зеленського, головною мішенню для росіян у Києві цієї ночі була енергетика. Рятувальники, медики, комунальні служби, енергетики та ремонтні бригади досі ліквідовують наслідки атаки.

Раніше повідомлялося, що у Києві є багато руйнувань внаслідок падіння уламків російських безпілотників, а також відомо про 1 загиблого та 4 постраждалих, 3 з яких госпіталізували.

Напередодні також стало відомо, що донька колишнього спецпредставника президента США Кіта Келлога Меган Моббс відреагувала на масований обстріл Києва цієї ночі і зазначила, що він демонструє реальні наміри РФ щодо миру.

