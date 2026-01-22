Світло лише на кілька годин: нові графіки для Дніпра та області на 23 січня

У Дніпрі світло вимикатимуть за чергами, перевірте графік, щоб не застало зненацька.

У Дніпрі світло вимикатимуть кілька разів на добу / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

23 січня по всій Україні вводять обмеження електроенергії

У Дніпрі планується від 3 до 4 відключень на добу

Відключення триватимуть кілька годин у різний час доби

У п'ятницю, 23 січня, по всій території України будуть діяти обмеження на споживання електроенергії. Як повідомляє компанія ДТЕК, у Дніпрі та Дніпропетровській області прогнозується від трох до чотирьох відключень на добу.

Графіки відключень від ДТЕК для кожної черги

Черга 1.1:

00:00 – 02:30,

04:00 – 13:00,

16:30 – 22:00

Черга 1.2:

00:00 – 02:30,

06:00 – 13:00,

16:30 – 23:30

Черга 2.1:

00:00 – 04:00,

06:00 – 13:00,

16:30 – 23:30

Черга 2.2:

00:00 – 02:30,

06:00 – 13:00,

16:30 – 23:30

Черга 3.1:

00:00 – 06:00,

09:30 – 16:30,

20:00 – 24:00

Черга 3.2:

00:00 – 07:30,

09:30 – 16:30,

20:00 – 24:00

Черга 4.1:

00:00 – 06:00,

07:30 – 16:30,

20:00 – 24:00

Черга 4.2:

00:00 – 06:00,

09:30 – 16:30,

20:00 – 23:30

Черга 5.1:

02:30 – 10:00,

13:00 – 20:00,

23:30 – 24:00

Черга 5.2:

02:30 – 09:30,

13:00 – 20:00,

23:30 – 24:00

Черга 6.1:

00:00 – 00:30,

02:30 – 09:30,

13:00 – 20:00,

23:30 – 24:00

Черга 6.2:

00:30 – 09:30,

13:00 – 20:00,

23:30 – 24:00

Щоб дізнатися точний розклад за конкретною адресою, мешканці Дніпра можуть скористатися спеціальною формою пошуку на офіційному сайті ДТЕК.

Графіки відключень від ЦЕК

Як повідомляє диспетчерський центр НЕК "Укренерго", для абонентів ЦЕК протягом 23 січня з 00:00 до 24:00 діятимуть відключення за визначеними чергам.

1.1 черга:

з 00:00 до 04:00;

з 06:00 до 12:00;

з 14:00 до 18:00;

з 22:00 до 24:00.

1.2 черга:

з 00:00 до 04:00;

з 06:00 до 10:00;

з 14:00 до 20:00;

з 22:00 до 24:00.

2.1 черга:

з 02:00 до 08:00;

з 10:00 до 14:00;

з 18:00 до 24:00.

2.2 черга:

з 02:00 до 08:00;

з 10:00 до 16:00;

з 18:00 до 22:00.

3.1 черга:

з 00:00 до 06:00;

з 08:00 до 14:00;

з 16:00 до 20:00.

3.2 черга:

з 02:00 до 08:00;

з 10:00 до 16:00;

з 18:00 до 22:00.

4.1 черга:

з 00:00 до 04:00;

з 06:00 до 12:00;

з 14:00 до 20:00;

з 22:00 до 24:00.

4.2 черги:

з 00:00 до 06:00;

з 08:00 до 14:00;

з 16:00 до 22:00.

5.1 черга:

з 00:00 до 02:00;

з 04:00 до 10:00;

з 12:00 до 16:00;

з 20:00 до 24:00.

5.2 черга:

з 00:00 до 06:00;

з 08:00 до 12:00;

з 16:00 до 22:00.

6.1 черга:

з 00:00 до 02:00;

з 04:00 до 10:00;

з 12:00 до 18:00;

з 20:00 до 24:00.

6.2 черга:

з 00:00 до 02:00;

з 04:00 до 10:00;

з 12:00 до 18:00;

з 20:00 до 24:00

Графік для Павлограда

Для споживачів міста Павлоград, які тимчасово відключаються за окремим графіком, застосовуватимуться спеціальні черги.

1 черга:

02:00 - 07:00;

12:00 - 17:00;

22:00 - 24:00.

2 черга:

00:00 - 02:00

07:00 - 12:00;

17:00 - 22:00.

У компанії попереджають, що протягом доби графік відключень може змінюватися за розпорядженням НЕК "Укренерго".

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Розташування "Пунктів незламності"

На Дніпропетровщині продовжують працювати "Пункти незламності", де мешканці можуть отримати необхідну підтримку та актуальну інформацію. Деталі щодо місця розташування та графіку роботи доступні на офіційному сайті обласної військової адміністрації та на порталі nezlamnist.gov.ua.

Пункти функціонують у приміщеннях районних військових адміністрацій, старостатів та міських рад у робочий час.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, МВС звернулося до громадян із проханням заздалегідь сформувати запас води та продуктів на кілька діб у зв'язку з дією надзвичайної ситуації в енергетичній сфері.

У Сумах 23 січня електропостачання здійснюватиметься за графіками. У Сумиобленерго пояснили, що такі заходи пов'язані з ворожими обстрілами, які призвели до суттєвого дефіциту електроенергії в енергосистемі.

Також 23 січня у Запорізькій області запровадять погодинні відключення електроенергії та обмеження споживаної потужності. Про це повідомили в Запоріжжяобленерго.

Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

