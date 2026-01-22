Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

Світло лише на кілька годин: нові графіки для Дніпра та області на 23 січня

Руслан Іваненко
22 січня 2026, 22:50оновлено 23 січня, 00:06
314
У Дніпрі світло вимикатимуть за чергами, перевірте графік, щоб не застало зненацька.
Свет
У Дніпрі світло вимикатимуть кілька разів на добу / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • 23 січня по всій Україні вводять обмеження електроенергії
  • У Дніпрі планується від 3 до 4 відключень на добу
  • Відключення триватимуть кілька годин у різний час доби

У п'ятницю, 23 січня, по всій території України будуть діяти обмеження на споживання електроенергії. Як повідомляє компанія ДТЕК, у Дніпрі та Дніпропетровській області прогнозується від трох до чотирьох відключень на добу.

Графіки відключень від ДТЕК для кожної черги

Черга 1.1:

відео дня
  • 00:00 – 02:30,
  • 04:00 – 13:00,
  • 16:30 – 22:00

Черга 1.2:

  • 00:00 – 02:30,
  • 06:00 – 13:00,
  • 16:30 – 23:30

Черга 2.1:

  • 00:00 – 04:00,
  • 06:00 – 13:00,
  • 16:30 – 23:30

Черга 2.2:

  • 00:00 – 02:30,
  • 06:00 – 13:00,
  • 16:30 – 23:30

Черга 3.1:

  • 00:00 – 06:00,
  • 09:30 – 16:30,
  • 20:00 – 24:00

Черга 3.2:

  • 00:00 – 07:30,
  • 09:30 – 16:30,
  • 20:00 – 24:00

Черга 4.1:

  • 00:00 – 06:00,
  • 07:30 – 16:30,
  • 20:00 – 24:00

Черга 4.2:

  • 00:00 – 06:00,
  • 09:30 – 16:30,
  • 20:00 – 23:30

Черга 5.1:

  • 02:30 – 10:00,
  • 13:00 – 20:00,
  • 23:30 – 24:00

Черга 5.2:

  • 02:30 – 09:30,
  • 13:00 – 20:00,
  • 23:30 – 24:00

Черга 6.1:

  • 00:00 – 00:30,
  • 02:30 – 09:30,
  • 13:00 – 20:00,
  • 23:30 – 24:00

Черга 6.2:

  • 00:30 – 09:30,
  • 13:00 – 20:00,
  • 23:30 – 24:00

  • Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 23 січня
    Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 23 січня Фото: ДТЕК
  • Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 23 січня
    Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 23 січня Фото: ДТЕК

Щоб дізнатися точний розклад за конкретною адресою, мешканці Дніпра можуть скористатися спеціальною формою пошуку на офіційному сайті ДТЕК.

Графіки відключень від ЦЕК

Як повідомляє диспетчерський центр НЕК "Укренерго", для абонентів ЦЕК протягом 23 січня з 00:00 до 24:00 діятимуть відключення за визначеними чергам.

1.1 черга:

  • з 00:00 до 04:00;
  • з 06:00 до 12:00;
  • з 14:00 до 18:00;
  • з 22:00 до 24:00.

1.2 черга:

  • з 00:00 до 04:00;
  • з 06:00 до 10:00;
  • з 14:00 до 20:00;
  • з 22:00 до 24:00.

2.1 черга:

  • з 02:00 до 08:00;
  • з 10:00 до 14:00;
  • з 18:00 до 24:00.

2.2 черга:

  • з 02:00 до 08:00;
  • з 10:00 до 16:00;
  • з 18:00 до 22:00.

3.1 черга:

  • з 00:00 до 06:00;
  • з 08:00 до 14:00;
  • з 16:00 до 20:00.

3.2 черга:

  • з 02:00 до 08:00;
  • з 10:00 до 16:00;
  • з 18:00 до 22:00.

4.1 черга:

  • з 00:00 до 04:00;
  • з 06:00 до 12:00;
  • з 14:00 до 20:00;
  • з 22:00 до 24:00.

4.2 черги:

  • з 00:00 до 06:00;
  • з 08:00 до 14:00;
  • з 16:00 до 22:00.

5.1 черга:

  • з 00:00 до 02:00;
  • з 04:00 до 10:00;
  • з 12:00 до 16:00;
  • з 20:00 до 24:00.

5.2 черга:

  • з 00:00 до 06:00;
  • з 08:00 до 12:00;
  • з 16:00 до 22:00.

6.1 черга:

  • з 00:00 до 02:00;
  • з 04:00 до 10:00;
  • з 12:00 до 18:00;
  • з 20:00 до 24:00.

6.2 черга:

  • з 00:00 до 02:00;
  • з 04:00 до 10:00;
  • з 12:00 до 18:00;
  • з 20:00 до 24:00

Графік для Павлограда

Для споживачів міста Павлоград, які тимчасово відключаються за окремим графіком, застосовуватимуться спеціальні черги.

1 черга:

  • 02:00 - 07:00;
  • 12:00 - 17:00;
  • 22:00 - 24:00.

2 черга:

  • 00:00 - 02:00
  • 07:00 - 12:00;
  • 17:00 - 22:00.

У компанії попереджають, що протягом доби графік відключень може змінюватися за розпорядженням НЕК "Укренерго".

Світло лише на кілька годин: нові графіки для Дніпра та області на 23 січня
Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Розташування "Пунктів незламності"

На Дніпропетровщині продовжують працювати "Пункти незламності", де мешканці можуть отримати необхідну підтримку та актуальну інформацію. Деталі щодо місця розташування та графіку роботи доступні на офіційному сайті обласної військової адміністрації та на порталі nezlamnist.gov.ua.

Пункти функціонують у приміщеннях районних військових адміністрацій, старостатів та міських рад у робочий час.

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, МВС звернулося до громадян із проханням заздалегідь сформувати запас води та продуктів на кілька діб у зв’язку з дією надзвичайної ситуації в енергетичній сфері.

У Сумах 23 січня електропостачання здійснюватиметься за графіками. У Сумиобленерго пояснили, що такі заходи пов’язані з ворожими обстрілами, які призвели до суттєвого дефіциту електроенергії в енергосистемі.

Також 23 січня у Запорізькій області запровадять погодинні відключення електроенергії та обмеження споживаної потужності. Про це повідомили в Запоріжжяобленерго.

Читайте також:

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Дніпра Днепропетровщина відключення світла Відключення світла Дніпропетроська область Відключення світла в Дніпрі
Новини партнерів

Головне за день

Більше
США та Україна готують план: що запропонують РФ в Абу-Дабі щодо припинення вогню

США та Україна готують план: що запропонують РФ в Абу-Дабі щодо припинення вогню

21:35Світ
Волонтер Сергій Стерненко отримав посаду в Міноборони - чим він буде займатись

Волонтер Сергій Стерненко отримав посаду в Міноборони - чим він буде займатись

21:23Україна
16 годин без світла: введені жорсткі графіки вимкнення світла у Сумах на 23 січня

16 годин без світла: введені жорсткі графіки вимкнення світла у Сумах на 23 січня

20:46Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Українців закликали зробити запас води та їжі на 3-5 днів - що сталось

Українців закликали зробити запас води та їжі на 3-5 днів - що сталось

Китайський гороскоп на завтра, 23 січня: Бикам час слухати, Тиграм - везіння

Китайський гороскоп на завтра, 23 січня: Бикам час слухати, Тиграм - везіння

Три знаки зодіаку дуже скоро озолотяться: кому готуватися до багатства

Три знаки зодіаку дуже скоро озолотяться: кому готуватися до багатства

Для когось це може здатися дикістю: на чому в СРСР економила більшість сімей

Для когось це може здатися дикістю: на чому в СРСР економила більшість сімей

"На цій землі буде мир": Келлог назвав ймовірну дату завершення війни в Україні

"На цій землі буде мир": Келлог назвав ймовірну дату завершення війни в Україні

Останні новини

23:57

Як довго треба їхати, щоб акумулятор зарядився в мороз: експерти відповіли

22:58

Ветеринари пояснили, чому коти так люблять сідати на речі господаря

22:50

Світло лише на кілька годин: нові графіки для Дніпра та області на 23 січняФото

22:36

Ввели жорсткі графіки - коли не буде світла в Черкаській області 23 січня

22:01

Терехов демонструє системний підхід і якісний менеджмент, - блогер порівняв ситуацію в Харкові й Києві

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:35

США та Україна готують план: що запропонують РФ в Абу-Дабі щодо припинення вогню

21:27

РФ, ймовірно, вперше вдарила по Україні своїми "ракетами-зомбі": чим вони особливі

21:23

Волонтер Сергій Стерненко отримав посаду в Міноборони - чим він буде займатись

21:01

Відключення світла в Запоріжжі і області 23 січня - коли не буде електроенергії

Реклама
20:46

16 годин без світла: введені жорсткі графіки вимкнення світла у Сумах на 23 січня

20:40

Справжні "термоси": які старі будинки найдовше утримують тепло без опалення

20:22

Буде новий обстріл: монітори попереджають про небезпеку

19:59

Ворог готує наступ одразу з трьох напрямків: яка область загрозою

19:41

Путін піде на компроміс, переговори України з РФ почнуться завтра - про що говоритимуть

19:35

Туристка зайшла всередину піраміди в Єгипті і пошкодувала – що з нею сталосяВідео

19:31

"Привілеїв" більше не буде: ще одна країна готує зміни для українських біженців

19:23

Заходять з різних сторін: Кривий Ріг під ударом дронів, пролунали гучні вибухи

19:23

РФ почала бити по Україні експериментальною ракетою "Іскандер-М1": у чому небезпека

19:10

Почався чемпіонат світу з красивих обіцянок і промовПогляд

19:09

Подружжя Буданових пише один одному записки з побажаннями на день, - ЗМІ

Реклама
19:07

У Кривоноса засекретили гонорари та заохочення детективам НАБУ, - ЗМІ

18:47

Зеленський розкрив, скільки дронів та балістики РФ виробляє кожного дня

18:33

Морози готуються відступити: якою буде погода в Дніпрі цими вихідними

18:33

Вийшов трейлер фільму культового режисера з Кейт Бланшетт і Адамом ДрайверомВідео

18:27

Як утворюються сніжинки та чому однакових не буває: відповідь вас здивує

18:13

Українців закликали зробити запас води та їжі на 3-5 днів - що сталось

17:57

Коли скасують графіки відключень світла в Україні - з'явився тривожний прогноз

17:37

Гривня стрімко зміцнюється, євро падає: новий курс валют на 23 січня

17:31

Голлівудський актор вперше розповів про кінець дружби з Сарою Джесікою Паркер

17:29

Спецоперація в крижаній воді: як рятувальники ДСНС лагодили трубу ТЕЦ після обстрілуВідео

17:26

Україна, Росія і США: Зеленський назвав дату тристоронніх мирних переговорів

17:05

Україну залишили без "Оскара": який російський фільм замінив "2000 метрів до Андріївки"Відео

17:05

Половину зарплати на житло: як в Полтаві змінилися ціни на оренду квартир

16:58

Франція захопила російський танкер у Середземному морі: деталі успішної операції

16:45

Зеленський жорстко "накинувся" на Європу із звинуваченнями в Давосі - що сказавВідео

16:33

Були разом 16 років: одна з найміцніших пар Голлівуду на межі розриву

16:29

Залишилось одне питання: Віткофф повідомив про прорив у переговорах про кінець війни

16:27

Тактика РФ на одному з напрямків фронту змінюється: які міста в зоні ризику

16:05

"Мамині горобчики": Джамала показала зворушливі поцілунки з синами

15:50

Собака збудив власницю шумом у ванні: жінка була шокована побаченим

Реклама
15:30

"Близький по духу": Наргіз висловилася про Бандеру, обличчя якого витатуювала на нозі

15:22

Зарплати вихователів дитсадків зростають: яку суму очікувати у 2026 році

15:20

Зеленський провів переговори з Трампом у Давосі - перші результати зустрічі

15:14

Пом’якшення морозів та сніг: коли в Тернопільській області зміниться погода

14:55

Відключень світла в Києві стане менше: експерт назвав умову і терміни

14:51

RAROG: інженерна точність та бойовий досвід у кожному виробі новини компанії

14:26

Не варто ігнорувати попередження: що означає лампочка "сніжинка" в авто

14:26

Три знаки зодіаку дуже скоро озолотяться: кому готуватися до багатства

14:21

Як зараз виглядає вдова Богдана Ступки: Остап відвідав матір у замерзаючій квартирі

14:15

Сили оборони масовано атакували низку "жирних" цілей РФ: є влучання та пожежі

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти