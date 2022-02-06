Лікарям і вчителям відтепер платять трохи більше 11 800 грн: як змінилися зарплати в Україні

У сфері авіаційного транспорту платять в середньому близько 28 506 гривень на місяць - Держстат / УНІАН

Середня зарплата в Україні за минулий рік зросла на 20,9% і становить близько 14 014 гривень. Найвищі оклади у працівників сфери авіаційного транспорту - 28 506 грн. Працівники галузі інформація та телекомунікація заробляють в середньому 25 530 грн, а у фінансовій та страховій діяльності отримують близько 23 975 гривень. Середня зарплата лікарів зросла на 31,5% – до 11 825 грн, педагогів – на 27,5%, до 11 817 гривень.

Про це йдеться у звіті Державної служби статистики. Найменше платять працівникам сфери поштової та кур'єрської діяльності. Їм підвищили заробітну плату на 20,1%, однак рівень їх окладу – 8 214 гривень.

Хто отримує найвищі зарплати в Україні

Згідно з даними Держстату, найбільше заробляють працівники авіаційного транспорту. Середня зарплата в цій сфері становить 28 506 гривень. За рік рівень оплати праці зріс на 31,5%.

У сфері Інформації та телекомунікації зарплата зросли на 28,4%. В середньому це 25 530 грн.

У фінансовій та страховій діяльності рівень окладів підвищився на 17,6%. Співробітники отримують близько 23 975 грн.

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Скільки отримують лікарі та вчителі

Заробітна плата лікарів за минулий рік зросла на 31,5%. В середньому їм платять 11 825 гривень на місяць.

Вчителям підвищили зарплату на 27,5%. Вони отримують 11 817 гривень.

Де платять найменше

Найменше платять працівникам сфери поштова та кур'єрська діяльність. Заробітні плати підвищили на 20,1%, але в середньому це 8 214 гривень.

Зарплати в Україні

Кабмін 12 січня видав постанову про підвищенні в Україні заробітних плат лікарям та медичному персоналу. Мінімальний оклад лікаря, який працює на повній ставці в державному або комунальному медзакладі, повинен скласти 20 тисяч гривень. Середній медичний персонал повинен отримувати мінімум 13 тисяч грн.

Однак медичні працівники заявили, що після нововведення їх стали переводити на півставки або 0,75 окладу. В МОЗ заявили, що держава розбиратиметься з проблемою.

В дослідженні компанії Gradus Research мова йде про те, що українці вважають оптимальною зарплату в 25 тисяч гривень. Жителі Києва хотіли б отримувати 30-35 тисяч гривень. Більше 90% учасників опитування прогнозують підвищення цін на продукти харчування в цьому році.

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