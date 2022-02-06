УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Лікарям і вчителям відтепер платять трохи більше 11 800 грн: як змінилися зарплати в Україні

6 лютого 2022, 14:31

Найменше платять працівникам сфери поштова та кур'єрська діяльність - їхня зарплата зросла на 20,1%, але отримують вони 8 214 гривень.

гроші
У сфері авіаційного транспорту платять в середньому близько 28 506 гривень на місяць - Держстат / УНІАН

Середня зарплата в Україні за минулий рік зросла на 20,9% і становить близько 14 014 гривень. Найвищі оклади у працівників сфери авіаційного транспорту - 28 506 грн. Працівники галузі інформація та телекомунікація заробляють в середньому 25 530 грн, а у фінансовій та страховій діяльності отримують близько 23 975 гривень. Середня зарплата лікарів зросла на 31,5% – до 11 825 грн, педагогів – на 27,5%, до 11 817 гривень.

Про це йдеться у звіті Державної служби статистики. Найменше платять працівникам сфери поштової та кур'єрської діяльності. Їм підвищили заробітну плату на 20,1%, однак рівень їх окладу – 8 214 гривень.

Хто отримує найвищі зарплати в Україні

Згідно з даними Держстату, найбільше заробляють працівники авіаційного транспорту. Середня зарплата в цій сфері становить 28 506 гривень. За рік рівень оплати праці зріс на 31,5%.

У сфері Інформації та телекомунікації зарплата зросли на 28,4%. В середньому це 25 530 грн.

У фінансовій та страховій діяльності рівень окладів підвищився на 17,6%. Співробітники отримують близько 23 975 грн.

Реклама

Скільки отримують лікарі та вчителі

Заробітна плата лікарів за минулий рік зросла на 31,5%. В середньому їм платять 11 825 гривень на місяць.

Вчителям підвищили зарплату на 27,5%. Вони отримують 11 817 гривень.

Де платять найменше

Найменше платять працівникам сфери поштова та кур'єрська діяльність. Заробітні плати підвищили на 20,1%, але в середньому це 8 214 гривень.

Зарплати в Україні

Кабмін 12 січня видав постанову про підвищенні в Україні заробітних плат лікарям та медичному персоналу. Мінімальний оклад лікаря, який працює на повній ставці в державному або комунальному медзакладі, повинен скласти 20 тисяч гривень. Середній медичний персонал повинен отримувати мінімум 13 тисяч грн.

Однак медичні працівники заявили, що після нововведення їх стали переводити на півставки або 0,75 окладу. В МОЗ заявили, що держава розбиратиметься з проблемою.

В дослідженні компанії Gradus Research мова йде про те, що українці вважають оптимальною зарплату в 25 тисяч гривень. Жителі Києва хотіли б отримувати 30-35 тисяч гривень. Більше 90% учасників опитування прогнозують підвищення цін на продукти харчування в цьому році.

Главред рекомендує:

viber
зарплати Держстат новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Лікарям і вчителям відтепер платять трохи більше 11 800 грн: як змінилися зарплати в Україні». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Казкова удача і здійснення бажань: 3 знакам зодіаку нереально пощастить на вихіднихКазкова удача і здійснення бажань: 3 знакам зодіаку нереально пощастить на вихідних Дивовижні можливості, кар'єрне зростання і успіх у всьому: хто зі знаків стане улюбленцями долі в кінці зимиДивовижні можливості, кар'єрне зростання і успіх у всьому: хто зі знаків стане улюбленцями долі в кінці зими Достаток і благополуччя чи непередбачені витрати: грошовий календар на лютий 2022Достаток і благополуччя чи непередбачені витрати: грошовий календар на лютий 2022 Долар йде в "круте піке": українцям розповіли, як зміниться курс валют в найближчий тижденьДолар йде в "круте піке": українцям розповіли, як зміниться курс валют в найближчий тиждень День ангела в лютому 2022 за церковним календарем - хто відзначає імениниДень ангела в лютому 2022 за церковним календарем - хто відзначає іменини
15:26

В Україні покупців нерухомості при реєстрації прав чекає податкова перевірка

14:50

Податок на церкву на Львівщині: священники відхрещуються від вимагання грошей у селянВідео

14:32

Зеленського запросили на Мюнхенську конференцію з безпеки, Путін їхати відмовивсяВідео

14:32

Долар полетів вниз: українцям розповіли про новий курс "американця"Відео

14:31

Лікарям і вчителям відтепер платять трохи більше 11 800 грн: як змінилися зарплати в Україні

Реклама
13:33

Якщо Росія нападе на Україну, Київ можуть захопити за 72 години - американські ЗМІВідео

13:24

Як правильно розморозити м'ясо: 3 помилки, які роблять всі господиніВідео

13:23

Україна отримала першу партію таблеток від коронавірусу Молнупіравір - ЛяшкоВідео

13:02

До вторгнення в Україну готові 62 тисячі військових, РФ стягує додаткові сили – The Washington PostВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 7 лютого 2022: Близнюкам – сюрпризи, Скорпіонам - обман, Стрільцям - успіх в грошахВідео

12:54

Казковий бузковий манікюор - найніжніший манікюр весна 2022Фото

12:10

Не постачають зброю у "кризові регіони": Німеччина підтвердила, що не надаватиме Україні озброєнняВідео

12:04

Раптово увірветься шалена спека: українцям пообіцяли теплу веснуВідео

12:03

Прикмети на 7 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

12:01

Найбільше щепилися Pfizer, менше - AstraZeneca: в Україні сповільнилися темпи вакцинації від COVID-19

11:39

НАТО варто об’єднатися через агресію РФ і посилити санкції: підсумки переговорів Макрона і Джонсона

11:24

День ангела Оксани: привітання, сердечні картинки і листівки до свята

10:40

В Україні різко злетів у ціні хлібВідео

10:37

Грався на підвіконні, поки мама спала: у Дніпрі дитина ледь не випала з 6-поверху

09:52

Ізраїль заборонив Естонії, Латвії і Литві передавати Україні зброю свого виробництва – ЗМІ

Реклама
09:15

Зеленський зворушливо привітав дружину з днем народженняВідео

09:09

Науковці з'ясували, що для зараження COVID-19 вистачає однієї краплі з вірусомВідео

09:07

Сон з суботи на неділю: про що попереджає і чи буде він віщим

08:30

Коронавірус в Україні 6 лютого: за добу виявили понад 27 тисяч нових хворих

08:04

Гороскоп на сьогодні, 6 лютого 2022: Стрільцям - успіх, Тільцям - важливе знайомство, Рибам - зрадаВідео

08:02

Великобританія відправила в Україну сотню елітних військових - MirrorВідео

07:45

Для США сталося найгіршеПогляд

07:34

"Київ може впасти протягом декількох днів": Росія готова до вторгнення в Україну на 70% - ReutersВідео

07:10

Гороскоп Олени Зеленської: чому президентська сім'я під загрозою

07:06

3 простих способи, які зроблять передпокій неймовірно затишнимВідео

06:29

"Чорний лебідь" МонастирськогоПогляд

05:40

Ніжний яблучний штрудель з лаваша за 20 хвилин: чудовий десертВідео

05:29

Чи чекати ранньої весни: українцям дали несподіваний прогноз на лютийВідео

05:05

Розширюємо простір: 7 елементів у дизайні, які терміново потрібно змінитиВідео

05:01

Будуть пишно цвісти: цукор - перевірене добриво для всіх рослин, яке завжди є під рукою

04:22

У моду на 2022 рік повернулися брови в стилі волелюбних 90-хВідео

03:50

Як зробити кухню чистою і затишною: 3 речі, від яких потрібно терміново позбутисяВідео

03:21

Вчені назвали вітамін, дефіцит якого в 10 разів підвищує смертність від COVID-19Відео

02:44

Україні загрожує паливна блокада: коли чекати колапсу на АЗСВідео

02:15

Допоможе при артриті, кашлі та для схуднення: чому імбир потрібно їсти щодня

Реклама
01:47

"Це безнадійно": Комаровський розніс популярні ліки проти коронавірусу

01:17

Друге життя скляних банок: креативні ідеї, які спростять життя

00:51

Прикмети на 6 лютого: що не можна робити в день Ксенії і як не потрапити в бідуВідео

00:32

Стане улюбленим куточком в будинку: наймодніші кольори для кухні в 2022 роціФотоВідео

05 лютого, субота
23:51

Лідери Німеччини, Франції та Польщі разом обговорять питання загрози вторгнення Росії в УкраїнуВідео

23:13

Охоронець прогнав дівчину з ДЦП з магазину: чим закінчилася історія

22:40

У Києві поліцейський "фантом" зіткнувся з Лексусом: хто виненВідео

22:05

"Зеленський трухнув": Лукашенко заїкнувся про війну з УкраїноюВідео

21:40

Розіграш бойових дій по переходу в наступ: Росія стрілятиме в 50 км від УкраїниВідео

21:30

Ціна газу в Україні злетіла майже в 5 разів: як і чому підскочила вартістьВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти