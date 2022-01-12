В Україні підняли зарплати медикам: коли виплачуватимуть по 20 тисяч

Зарплати медикам / pixabay

В Україні медичним працівникам підняли зарплати. Тепер лікарі з вищою освітою повинні отримувати не менше 20 тисяч гривень, а медпрацівники з неповною вищою освітою (наприклад, медсестри) – не менше 13,5 тисяч гривень.

Рішення прийняли "заднім числом" - з 1 січня 2022 року. Тобто оновлені зарплати лікарі отримають вже в лютому, йдеться в постанові Кабінету Міністрів.

Заради підвищення зарплат програму медичних гарантій (гроші, які лікарні отримують з держскарбниці) збільшили на 33,8 млрд грн.

У документі зазначено, що мінімальний розмір зарплат для медиків, який керівники установ повинні будуть забезпечити в обов'язковому порядку, становить:

13 500 грн - для фахівців з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою;

20 000 грн - для лікарів і професіоналів з вищою немедичною освітою, допущених до медичної діяльності в закладах охорони здоров'я.

Крім того, такі зарплати отримають тільки ті, хто повністю виконує норми по тривалості робочого часу.

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Для медиків, чиї норми виявляться невиконаними, зарплати будуть "пропорційно" нижче.

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Як повідомляв Главред, Верховна Рада затвердила прожитковий мінімум на 2022 рік, який прописаний в прийнятому держбюджеті-2022.

Востаннє прожитковий мінімум зростав 1 грудня 2021 року, тому 1 січня 2022 року він залишиться без змін і в розрахунку на одну людину на місяць складе 2393 гривні.

У той же час, найближче зростання передбачено влітку. З 1 липня прожитковий мінімум зросте до 2508 гривень. А з 1 грудня - до 2589 гривень.

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