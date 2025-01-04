В Україні очікується зниження цін на популярний продукт: яка причина

Коротко:
- В Україні стабілізуються ціни на молоко-сировину
- На внутрішньому ринку з’явилися надлишки молока-сировини
- Вірогідне зниження цін на вершкове масло
Ціни на молоко-сировину в Україні стабілізуються внаслідок скорочення обсягів експорту біржових товарів у період затишку на світовому ринку молока в період святкування Різдва та Нового року. Про це повідомив аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.
За його словами, поява надлишків молока-сировини на внутрішньому ринку та скорочення попиту з боку молокопереробних підприємств вірогідно сприятимуть зниженню закупівельних цін у короткостроковій перспективі.
Відомо, що середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 25 грудня становила 19,60 грн/кг без ПДВ, що на 20,00 коп. більше, ніж місяць тому. Вищий ґатунок у середньому коштує 18,65 грн/кг без ПДВ, ціна не змінилася порівняно з результатами моніторингу 25 листопада. А середня ціна на молоко першого ґатунку - 17,65 грн/кг без ПДВ, вона не змінилася відносно другої половини листопада.
"Закупівельні ціни стабілізувалися у другій половині грудня через зниження попиту на молоко-сировину в Україні з боку молокопереробних підприємств. На внутрішньому ринку з’явилися надлишки молока-сировини, які стримують ціновий ріст. Така ситуація може бути пов’язана зі скороченням обсягів експорту молочної продукції в період святкування Різдва, коли активність на молочному ринку традиційно знижується", - пояснив Кухалейшвілі.
Він також додав, що в 2024 році ціни на вершкове масло були головним драйвером росту цін на молоко-сировину, і вірогідне подальше зниження цін на вершкове масло, оскільки запаси товару накопичуються на складах.
Експерт прогнозує, що із січня 2025 року очікується зниження закупівельних цін внаслідок можливого збільшення надлишків молока-сировини на внутрішньому ринку.
Ціни на продукти - останні новини України
Нагадаємо, як повідомляв Главред, вартість часнику в Україні побила всі рекорди. Із середини грудня ціни на часник на полицях магазинів упевнено перевалили за позначку 200 грн за кілограм.
Також відомо, за прогнозними оцінками, у січні 2025 року роздрібні ціни на основні види м'яса – яловичина, свинина та м'ясо птиці – залишаться на рівні грудня 2024 року з незначним коливанням за регіонами.
Крім того, в Україні змінилась ціна на картоплю. Нині виробники продають її по 18-28 грн/кг, що в середньому на 12% дешевше, ніж раніше.
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Що таке молоко
Поживна рідина, що виробляється самками ссавців під час лактації. Нині молоко входить до складу багатьох продуктів, які використовує людина, а його виробництво стало великою галуззю промисловості. Коров'яче молоко - виробляється у великих кількостях і є найбільш продаваним у світі видом молока тварин, пише Вікіпедія.
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