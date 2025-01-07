Ціна зросте на 50-70%: очікується значне подорожчання популярного продукту

Ціни на шоколад зростуть вже в найближчі три тижні.

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В Україні подорожчає шоколад / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Скільки буде коштувати плитка шоколаду

Чому збільшується ціна на шоколад

Коли вартість шоколаду досягне рекордної вартості

Вартість плитки шоколаду може зрости до 80-85 гривень, а ціна кілограма тертого какао вже перевищила 1000 гривень. Про це розповів власник компанії "Какао Смак" Ігор Бондар у коментарі "РБК-Україна".

За його словами, повне подорожчання шоколаду і какао в Україні варто очікувати найближчим часом.

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"Для роздрібних магазинів і споживачів ці зміни будуть найбільш відчутні ближче до весни, коли на складах закінчаться старі запаси, а на нові партії поступово підвищуватимуть ціни", – підкреслив він.

Власник компанії прогнозує, що протягом наступних трьох тижнів ціни на шоколад та какао в Україні можуть піднятися на 50-70% порівняно з осінню 2024 року.

"Останні два місяці ми спостерігаємо, як біржа виросла на понад 50%, а деякі позиції навіть на 70%. Збільшення вартості в гривнях очікується на рівні 70% порівняно з осінню", – додає Бондар.

Основна причина здорожчання шоколаду - криза у виробництві какао-бобів у країнах Західної Африки, які забезпечують більшу частину світових поставок сировини.

"Однією з головних причин кризи є старіння какао-плантацій в Африці. Багато дерев, висаджених на межі 2000-х років, вже досягли 25-річного віку, що значно знизило їхню продуктивність, оскільки середня тривалість плодоношення какао-дерев становить 20-25 років", – підкреслив Бондар.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як писав Главред, протягом останніх 12 місяців ціна на каву помітно зросла. За останніми підрахунками, середня ціна на еспресо в Україні зросла на 11% за рік і становить 31 гривню за чашку. А з початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії в Україну еспресо подорожчало у більш ніж 1,7 раза.

Напередодні стало відомо, що в Україні змінилась ціна на картоплю. Нині виробники продають її по 18-28 грн/кг, що в середньому на 12% дешевше, ніж раніше.

Тим часом вартість часнику в Україні побила всі рекорди. Із середини грудня ціни на часник на полицях магазинів упевнено перевалили за позначку 200 грн за кілограм.

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Що відомо про шоколад? Шоколад — клас продуктів харчування, переважно кондитерських виробів, що виготовляються з використанням плодів какао. Шоколад багатий на алкалоїди, такі як теобромін і фенетиламін, що визначають його фізіологічну дію на організм людини. Зокрема шоколад впливає на рівень серотоніну, а за деякими даними, він може знижувати кров'яний тиск. Чорний шоколад, найбагатший на продукти какао, зараз активно рекламується як джерело антиоксидантів, що можуть позитивно впливати на здоров'я, пише Вікіпедія.

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