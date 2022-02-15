Валютні гойдалки тривають: гривня потроху зміцнює свої позиції

Гривня зміцнюється / Колаж

Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 16 лютого. Національна валюта встановлена на рівні 28,24 грн/дол. Таким чином вона зміцнилася на 30 копійок в порівнянні з попереднім показником.

На сайті НБУ офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 32,03 грн/євро. Тобто, гривня змінилася на 31 копійку в порівнянні з попереднім показником.

Тим часом, на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,19/28,21 грн/дол., до євро - на рівні 32,00/32,03 грн / євро.

Нагадаємо, заступник керівника офісу президента Ростислав Шурма заявив, що в Україні курс долара не повинен перевищити позначку в 30 гривень. Курс валюти зараз скаче через побоювання на тлі заяв про можливу широкомасштабну військову агресію РФ проти України.

Раньше аналітик Roboforex Андрій Гойлов спрогнозував, що якщо нерезиденти та імпортери порушать сформований баланс і відбудеться значне коливання котирувань, для стабілізації ситуації втрутитися доведеться НБУ. За прогнозом експерта, навесні долар буде торгуватися на рівні 27,90-28,20 гривні, а Євро – 31,75-32,25.

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