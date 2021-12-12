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Валюта "злетить до небес": стало відомо, яким буде новорічний курс долара

12 грудня 2021, 22:11

Експерти впевнені, що НБУ буде активно викуповувати надлишкову пропозицію валюти і стримувати її зміцнення.

гроші, валюта, переказ
Долар "злетить" до небес / cargo21vek.ru

В кінці грудня курс долара в Україні може скочити до 27,5 грн/$.

Такий прогноз дав аналітик Roboforex Андрій Гойлов, пише "Обозреватель".

"Вважаю, що наступного тижня Долар щодо гривні зміцниться до рівня 27,25", – сказав Гойлов.

Тим часом, євро, на його думку, зросте до 30,95 грн.

Більш позитивний прогноз озвучив аналітик "Центру біржових технологій" Максим Орищак. Він заявив, що після стрімкого зростання котирувань зазвичай відбувається корекція, тому цілком ймовірно і короткочасне зміцнення гривні. Зокрема, до 27 грн/$.

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Керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин ці міфи розвіяв. Він вважає, що Долар найближчим часом буде на рівні 27,5 грн/$.

"НБУ буде активно викуповувати надлишкову пропозицію валюти і стримувати її зміцнення, тому навряд чи ринок провалиться істотно або надовго нижче цього рівня", - запевнив експерт.

Нагадаємо, курс долара до гривні в Україні в найближчі три роки прогнозується в рамках 28-29 грн/$. Саме такий курс валют закладено в Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки і бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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