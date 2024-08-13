В Україні різко змінились ціни на популярні продукти: що подорожчало найбільше

Лідерство серед української сільськогосподарської продукції відійшло кавунам, через що ціни на нього впали.

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В Україні змінились ціни на овочі та фрукти / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Україні змінилися ціни на овочі. Зокрема картопля, морква, помідори і інші продукти подорожчали. Про це повідомили в EastFruit.

Аналітики зауважили, що на українському агроринку збільшилася пропозиція ріпчастої цибулі, яка за минулий тиждень стала найбільш продаваним товаром в овочевому сегменті.

Серед інших активно пропонованих овочів: картопля, морква і огірок, але кількість продавців томату зменшується другий тиждень поспіль.

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Підкреслюється, що лідерство серед української сільськогосподарської продукції відійшло кавунам, через що ціни на нього продовжили своє падіння. Саме через це подешевшала і диня.

На які овочі та фрукти ціни змінилася найпомітніше:

картопля – 12-18 грн/кг (з 10-16 грн/кг);

капуста – 15-20 грн/кг (з 20-25 грн/кг);

морква – 12-16 грн/кг (з 10-14 грн/кг);

цибуля ріпчаста – 10-15 грн/кг (з 12-15 грн/кг);

помідор – 20-40 грн/кг (з 10-25 грн/кг);

огірок – 30-45 грн/кг (з 35-55 грн/кг);

солодкий перець – 25-50 грн/кг (з 45-50 грн/кг);

перець Білозірка – 30-35 грн/кг (з 20-25 грн/кг);

кабачок – 20-25 грн/кг (з 8-10 грн/кг);

кавун – 5-10 грн/кг (з 6-10 грн/кг);

диня – 10-20 грн/кг (з 15-25 грн/кг);

кріп – 100-200 грн/кг (з 150-200 грн/кг);

петрушка – 100-200 грн/кг (з 150-200 грн/кг).

Проєкт EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Ситуація із цінами в Україні - що відомо

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ціни на кавуни в Україні вже на 60% нижчі, ніж на початку серпня 2023 року. Експерти не очікують значного підвищення цін у найближчому часі. Очікується, що ціни на великі кавуни залишаться низькими, оскільки фермери намагаються пришвидшити реалізацію через поступки покупцям.

В той же час, зовсім скоро, за словами українських пекарів, можуть початися перебої з хлібом. Головна причини цього – збільшення вартості борошна. Тому ціни на хліб можуть зрости на 15 – 20%.

Крім того, в Україні різко зросли ціни на молоко та молочні продукти через підвищення тарифів на електроенергію та часті відключення влітку 2024 року. Підвищення вартості електроенергії та пально-мастильних матеріалів у серпні призведе до ще більшого здорожчання цієї категорії продуктів.

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