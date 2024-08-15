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Ціни стрімко падають: в Україні відчутно подешевшав популярний овоч

Руслана Заклінська
15 серпня 2024, 19:27
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В Україні продовжує дешевшати популярний овоч, наразі його вартість вже опустилася нижче рівня минулого року, повідомили в EastFruit.
Ціни стрімко падають: в Україні відчутно подешевшав популярний овоч
Фермери змушені продавати за низькими цінами популярний овоч / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Ціни на цибулю в Україні знизилися на 17% порівняно з минулим тижнем. Наразі вартість овоча становить 7-13 гривень за кілограм. Про це повідомили аналітики проекту EastFruit.

Як зазначають аналітики, практично всі українські фермери вже розпочали збирання врожаю, що призвело до швидкого збільшення пропозиції на ринку. Водночас попит на цибулю залишається дуже низьким, що негативно впливає на продажі, незважаючи на зниження цін.

"Знижувальний ціновий тренд продиктований насамперед великою пропозицією продукції на ринку, тоді як попит на цибулю досить невисокий. Більшість господарств почали активно розпродавати наявні запаси некондиційної продукції", - пояснили в EastFruit.

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Водночас, за словами фермерів, через погодні умови цього сезону якісної цибулі, придатної для тривалого зберігання, дуже мало. Тому збільшився відсоток втрат і частка некондиційної продукції, яку фермери намагаються збути в першу чергу.

Наразі ціни на цибулю в Україні вже на 12% нижчі, ніж у середині серпня 2023 року. Проте аграрії прогнозують, що вже у вересні 2024 року ціни на цибулю можуть зрости, оскільки запаси продукту у господарствах суттєво скоротяться.

Проєкт EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, ціни на кавуни в Україні знизилися на третину. Причиною падіння цін стало різке збільшення пропозиції через активне збирання врожаю, тоді як попит залишається низьким

Також в Україні змінилися ціни на овочі, зокрема подорожчали картопля, морква та помідори. Пропозиція ріпчастої цибулі зросла і вона стала найбільш продаваним товаром серед овочів.

Як повідомляв Главред, у найближчі місяці в Україні очікується подальше зниження споживчих цін на продукти харчування через масове надходження врожаю. В липні 2024 року ціни на продукти знизилися на 0,8% порівняно з червнем, зокрема, на яйця (-11,4%) та овочі (-19,6%). Водночас ціни на деякі продукти зросли: цукор (+12,1%), олію соняшникову (+2,9%) та фрукти (+1,4%). Інфляція в липні в річному вимірі склала 5,4%.

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цибуля продукти харчування ціни на продукти овочі гроші
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