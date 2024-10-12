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В Україні подорожчає косметика на 20-50%: Forbes назвало причину

Анна Косик
12 жовтня 2024, 04:33
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З серпня 2024 року українські косметичні бізнеси мають дотримуватися нових правил виробництва.
Косметика, деньги
В Україні зросте ціна на косметику внутрішніх виробників / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Українські косметичні бізнеси з кінця літа 2024 року повинні дотримуватися нових правил виробництва, тому через гармонізацію із законами ЄС ціни на косметику внутрішніх виробників в Україні зростуть.

Як пише Forbes, цитуючи співзасновницю бренду косметики Livesta Світлану Діхтяренко, ціни можуть "підскочити" на 20-50%, бо виробники матимуть суттєві витрати на перегляд усіх складових - від інгредієнтів продукції, до пакування та сертифікації товару.

Для більш як тисячі виробників косметичних засобів в Україні, які попереднього року сплатили 1,8 мільярди гривень податків, нові правила стануть екзаменом на виживання.

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Відкритим залишається питання, на скільки підвищать ціни постачальники компонентів, які тепер теж підпадають під регламент.

"Доведеться вкласти понад $7000–10 000 для завершення переходу, Це додаткові лабораторні тести, реєстрація та консультації з юристами", – розповіла виданню Євгенія Лисенко, співзасновниця косметичного бренду Crumb.

Що відомо про Forbes?

Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. До холдингу Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і в 2006 році був визнаний найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі.

Підвищення цін на продукти і товари в Україні

Нагадаємо, що в Україні зростають ціни на продукти, зокрема українські фермери пропонують картоплю по 17-25 гривень за кілограм. Тільки за останній тиждень ціна на овоч зросла на 19%.

До цього стало відомо, що українцям слід очікувати "стрибків" цін на продукти - зокрема на мʼясо. Зростання цін повʼязано з одночасним підвищенням податків, тарифів на пальне та електроенергію.

Напередодні підскочила вгору і ціна на буряк. З початку жовтня відвантаження цього овоча ведеться по 10-14 гривень за кілограм, хоча 7 днів до цього ціновий діапазон був у межах 8-12 гривень за кілограм.

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