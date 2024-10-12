В Україні подорожчає косметика на 20-50%: Forbes назвало причину

З серпня 2024 року українські косметичні бізнеси мають дотримуватися нових правил виробництва.

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В Україні зросте ціна на косметику внутрішніх виробників / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Українські косметичні бізнеси з кінця літа 2024 року повинні дотримуватися нових правил виробництва, тому через гармонізацію із законами ЄС ціни на косметику внутрішніх виробників в Україні зростуть.

Як пише Forbes, цитуючи співзасновницю бренду косметики Livesta Світлану Діхтяренко, ціни можуть "підскочити" на 20-50%, бо виробники матимуть суттєві витрати на перегляд усіх складових - від інгредієнтів продукції, до пакування та сертифікації товару.

Для більш як тисячі виробників косметичних засобів в Україні, які попереднього року сплатили 1,8 мільярди гривень податків, нові правила стануть екзаменом на виживання.

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Відкритим залишається питання, на скільки підвищать ціни постачальники компонентів, які тепер теж підпадають під регламент.

"Доведеться вкласти понад $7000–10 000 для завершення переходу, Це додаткові лабораторні тести, реєстрація та консультації з юристами", – розповіла виданню Євгенія Лисенко, співзасновниця косметичного бренду Crumb.

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Підвищення цін на продукти і товари в Україні

Нагадаємо, що в Україні зростають ціни на продукти, зокрема українські фермери пропонують картоплю по 17-25 гривень за кілограм. Тільки за останній тиждень ціна на овоч зросла на 19%.

До цього стало відомо, що українцям слід очікувати "стрибків" цін на продукти - зокрема на мʼясо. Зростання цін повʼязано з одночасним підвищенням податків, тарифів на пальне та електроенергію.

Напередодні підскочила вгору і ціна на буряк. З початку жовтня відвантаження цього овоча ведеться по 10-14 гривень за кілограм, хоча 7 днів до цього ціновий діапазон був у межах 8-12 гривень за кілограм.

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