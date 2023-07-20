В Україні піднімуть пенсії майже на 1500 грн: хто потрапив до списку

Найбільше середнє підвищення пенсії отримали особи, яким були призначені пенсії відповідно до Закону "Про статус народного депутата України".

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Пенсії в Україні підвищили в липні / Колаж Главред, фото pixabay

Після індексації пенсії у липні найбільшу надбавку до виплат отримали народні депутати та державні службовці.

У липні, після останнього підвищення, деяким пенсіонерам вдалося отримати збільшення пенсії на 1450 гривень, повідомляє видання На пенсії.

Тепер середній розмір збільшення пенсії склав 1020,71 гривень. Всього перерахунки були проведені для 19 419 пенсіонерів.

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Найбільше середнє підвищення пенсії отримали особи, яким були призначені пенсії відповідно до Закону "Про статус народного депутата України". Так, у 659 осіб середня пенсія зросла на 1450,98 гривень.

Після них йдуть держслужбовці, у яких середнє підвищення склало 1046,7 гривень. Перерахунок було виконано для 16 989 осіб.

1574 особи, які отримують пенсії відповідно до Закону "про службу в органах місцевого самоврядування", отримали підвищення своїх щомісячних виплат у середньому на 634,89 гривень.

Найменше збільшення пенсії отримали 197 громадян, чиї пенсії були призначені відповідно до Закону "Про наукову і науково-технічну діяльність". В середньому, підвищення склало 422,51 гривень.

Пенсії в Україні - що важливо знати

Українцям перерахують і збільшать пенсії. Голова правління Пенсійного фонду України розповів, що цього року вже провели індексацію пенсій та запланували проведення кількох масових перерахунків.

Раніше стало відомо, що українці масово судяться за пенсії. Суди в абсолютній більшості випадків займають позицію позивачів і постановляють повернути їм доплати, які скасовують в ПФУ.

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