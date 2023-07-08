В Україні масово перевіряють лічильники: як не заплатити гігантські гроші за газ

Українцям, які не дадуть можливості провести перевірку лічильників, прийдуть "космічні" суми в платіжках за газ.

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Українці зобов'язані надавати доступ до газових лічильників - експерти / колаж Главред, фото УНІАН

Українцям, які не дадуть можливості провести перевірку газових лічильників комунальниками, прийдуть величезні суми в квитанціях за "блакитне паливо". Як пояснюють експерти порталу ГазПравда, в такому випадку розрахунок можуть виробляти за граничним обсягом споживання.

Як кажуть фахівці, якщо співробітники облгазу належним чином повідомили споживача про терміни здійснення періодичної повірки лічильника, то перешкоджати його діям – чистої води порушення, за яке передбачена відповідальність клієнта. В такому випадку облгаз складає документи про порушення, в яких представники облгазу повинні попередити клієнта під особистий підпис про наслідки його рішення. В першу чергу про те, що через 20 діб з дня складання такого акта споживачеві буде проведений розрахунок збитку за граничними обсягами споживання.

У разі відмови споживача від підписання акта про порушення про це робиться відмітка в обох примірниках акта про порушення, один з яких надсилається споживачеві рекомендованим поштовим листом протягом п'яти робочих днів з дня складання такого акта.

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Підвищення комунальних тарифів в Україні

Нагадаємо, раніше в Міненерго анонсували підвищення тарифів на електрику. З такою заявою виступив заступник керівника відомства Фарід Сафаров.

За словами чиновника, головна причина підвищення тарифів на світло – брак грошей для відновлення енергосистеми після ударів російських окупантів та її підготовки до зимового періоду 2023/2024 років.

Крім того, влада України заявила про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - повідомлялося в тексті.

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