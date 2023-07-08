УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

В Україні масово перевіряють лічильники: як не заплатити гігантські гроші за газ

Дмитро Відоменко
8 липня 2023, 11:38 оновлено 8 липня, 11:39
91
Українцям, які не дадуть можливості провести перевірку лічильників, прийдуть "космічні" суми в платіжках за газ.
Лічильник, газ, монети
Українці зобов'язані надавати доступ до газових лічильників - експерти / колаж Главред, фото УНІАН

Українцям, які не дадуть можливості провести перевірку газових лічильників комунальниками, прийдуть величезні суми в квитанціях за "блакитне паливо". Як пояснюють експерти порталу ГазПравда, в такому випадку розрахунок можуть виробляти за граничним обсягом споживання.

Як кажуть фахівці, якщо співробітники облгазу належним чином повідомили споживача про терміни здійснення періодичної повірки лічильника, то перешкоджати його діям – чистої води порушення, за яке передбачена відповідальність клієнта. В такому випадку облгаз складає документи про порушення, в яких представники облгазу повинні попередити клієнта під особистий підпис про наслідки його рішення. В першу чергу про те, що через 20 діб з дня складання такого акта споживачеві буде проведений розрахунок збитку за граничними обсягами споживання.

У разі відмови споживача від підписання акта про порушення про це робиться відмітка в обох примірниках акта про порушення, один з яких надсилається споживачеві рекомендованим поштовим листом протягом п'яти робочих днів з дня складання такого акта.

відео дня

Підвищення комунальних тарифів в Україні

Нагадаємо, раніше в Міненерго анонсували підвищення тарифів на електрику. З такою заявою виступив заступник керівника відомства Фарід Сафаров.

За словами чиновника, головна причина підвищення тарифів на світло – брак грошей для відновлення енергосистеми після ударів російських окупантів та її підготовки до зимового періоду 2023/2024 років.

Крім того, влада України заявила про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - повідомлялося в тексті.

Більше новин:

газ газовий лічильник
Реклама

Головне за день

Окупанти завозять додаткові міни та вибухівку на Запорізьку АЕС - ГУР

Окупанти завозять додаткові міни та вибухівку на Запорізьку АЕС - ГУР

12:07 Україна
У Кривому Розі лунали вибухи, РФ вдарила дронами: що відомо

У Кривому Розі лунали вибухи, РФ вдарила дронами: що відомо

09:46 Україна
Зеленський приїхав на острів Зміїний у 500-й день повномасштабної війни з РФ

Зеленський приїхав на острів Зміїний у 500-й день повномасштабної війни з РФ

08:45 Україна
Всі головні новини

Останні новини

12:07

Окупанти завозять додаткові міни та вибухівку на Запорізьку АЕС - ГУР

11:58

Гороскоп на завтра 9 липня 2023: Овни підуть напролом, Терези - удар по фінансах

11:41

Ердоган готує Путіну "удар під дих" після розмови із Зеленським

11:38

В Україні масово перевіряють лічильники: як не заплатити гігантські гроші за газ

11:32

Силіконова "Міс Москва" назвала всіх росіянок нецензурним словом

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:15

"Залізний генерал" Залужний святкує 50-річчя: 12 цікавих фактів про головкома ЗСУВідео

10:56

Унікальна головоломка з молодим Залужним: знайдіть 5 відмінностей за 30 секунд

10:42

"Батько з небес сказав мені: "Зупинись"": Ступка вперше оцінив своє п'яне ДТП

10:05

"Використовуючи всі озброєння": Резніков повідав, як ЗСУ застосують касетні снаряди

Реклама
09:46

У Кривому Розі лунали вибухи, РФ вдарила дронами: що відомо

09:32

У ГУР пояснили, навіщо Путін послав на ЗАЕС свого "боярина" Кирієнка

09:17

Путін! Навіщо ти стріляєш ракетами по Львову?Погляд

08:58

Як правильно оформити відстрочку від мобілізації: що потрібно робити

08:45

Зеленський приїхав на острів Зміїний у 500-й день повномасштабної війни з РФВідео

08:28

Україна заслуговує отримати членство в НАТО - ЕрдоганФото

07:47

Наразі Україна не готова до членства в НАТО - Байден

07:05

Загадка для найуважніших: потрібно знайти загублену каблучку на підлозі

06:45

Чому ми неправильно вживаємо слова "уїхати" і "угнати": Авраменко пояснив значенняВідео

06:02

Коли Україна стане членом НАТО?Погляд

05:00

Буде майже 6-бальний шторм: Україну накриває дуже сильна магнітна буря

Реклама
04:40

Під патронатом Путіна, але не конкурент ФСБ і МО: генерал розповів про РосгвардіюВідео

04:00

Яке сьогодні свято 8 липня: кого потрібно привітати в цей день

03:00

Чим підгодувати огірки: дачники розкрили хитрий секрет багатого врожаю

02:35

Огризко спрогнозував, чи влаштує РФ теракт на Запорізькій АЕС

01:35

"Сумніватимуться, хто це зробив": Захід не відповість РФ у разі аварії на ЗАЕС – Огризко

07 липня, п'ятниця
23:59

"Вони потрібні українцям": Байден відверто висловився щодо касетних бомб для ЗСУ

23:31

"ЗСУ шукають слабкі місця росіян": у Пентагоні оцінили прогрес контрнаступу

23:21

"Все за планом, переможемо": Залужний відвідав два напрямки на передовій

22:49

"Немає чого розслаблятися": українська блогерка зраділа ракетному удару по ЛьвовуВідео

22:47

Дитина залишилася без мами: у Норвегії жорстоко вбили біженку з України

21:55

ЗСУ озброять касетними боєприпасами: у Байдена зробили гучну заяву

21:31

Хитра головоломка для найуважніших: треба всього за 5 секунд знайти кота

21:30

На РФ чекає демілітаризація: у Зеленського назвали головні цілі України у війні

21:26

Теракт окупантів в Оленівці: Україна повернула тіла загиблих воїнів

21:15

Сергій Стерненко. Чи дадуть Україні касетні снаряди?Відеоблоги

20:34

Армія України взяла в пастку окупантів у Бахмуті і рухається на півдні - Маляр

20:30

Зеленський прибув до Туреччини на важливі перемовини: про що говоритиме з Ердоганом

19:43

Прослуховування під час переговорів: в BND дізналися секрети Пригожина і Лукашенка

19:24

ЗСУ здатні звільнити Крим до кінця літа, потрібні ATACMS і F-16 - Ходжес

19:13

Як солити огірки на зиму в холодній воді: рецепт, від якого вся сім’я оближе пальчики

Реклама
19:11

Чому Запоріжжя - не Чонгар, або Про очевиднеПогляд

18:42

Україна налагодить спільне виробництво потужних САУ натовського калібруВідео

18:41

Ніхто не розгадає їх загадку: 2 знаки, які будуть неймовірно успішними

18:30

Ексохоронець Путіна, що стоїть за Пригожиним: генерал СБУ оцінив вплив ДюмінаВідео

18:15

Як відновити окуляри від подряпин: копійчаний спосіб вас здивує

17:42

Україна отримає "багаторічний пакет допомоги" на саміті НАТО - Столтенберг

17:41

Касетні боєприпаси посилять ЗСУ та прискорять звільнення територій - Подоляк

17:41

Пригожин замітає сліди: у Пентагоні розповіли про двійників ватажка ПВК Вагнера

17:21

Навіщо килим на кухні: плюси і мінуси

17:16

НАТО не хоче зникнення РФ з карти світу, тому закриє очі на теракт на ЗАЕС – Огризко

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти