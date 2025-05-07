В Україні ліквідовують банк: скоро припиняться виплати вкладникам

Виплати гарантованих сум вкладникам буде відбуватися протягом 30 днів.

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Ліквідація Фідобанку / Колаж: Главред, фото: pixabay

Що відомо:

Вкладники одного з банків через місяць не зможуть отримати виплати

Завершується процедура ліквідації банки "Фідобанк"

Вже зовсім скоро припиняться виплати гарантованих сум вкладникам ПУАТ "Фідобанк". Це відбудеться вже через 30 днів. Фонд гарантування вкладів склав ліквідаційний баланс і звіт про виконання ліквідаційної процедури банку. Про це повідомляє ФГВФО.

Вкладники банку, які ще не отримали відшкодування, ще мають змогу звернутися до агентів Фонду за гарантованою сумою.

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"З моменту оприлюднення цього оголошення (6 травня, – ред.) процедура припинення виплат гарантованої суми відшкодування триватиме не більше тридцяти днів", – йдеться у повідомленні.

Після цього буде затверджено ліквідаційний баланс "Фідобанку", а виплати вкладникам припиняться. Спадкоємці вкладників банку можуть направити письмове звернення до Фонду на отримання відшкодування на підставі свідоцтва про право на спадщину лише протягом 20 днів після оприлюднення оголошення Фонду. Якщо не встигнути протягом цього періоди, гроші отримати не вдасться.

Слід зазначити, що рішення про відкликання ліцензії та ліквідацію "Фідобанку" було ухвалено у 2016 році. Його віднесли до категорії неплатоспроможних.

Інші економічні новини - що відомо

Як повідомляв Главред, українці можуть перейти на більший вид пенсії. Йдеться про можливість оформлення пенсії померлого чоловіка чи дружини, якщо це фінансово вигідніше. Після переходу на пенсію по втраті годувальника, розмір щомісячної виплати становить половину пенсії, яку отримував (або мав би отримувати) померлий.

Також стало відомо, яка країна ЄС виділила грошову допомогу для виплати українцям до 100 доларів. Жителі п’яти українських областей, що перебувають поблизу зони бойових дій, можуть отримати фінансову підтримку від уряду Естонії. Програма триватиме три місяці та передбачає виплати для вразливих категорій населення із Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей.

Крім того, зазначалось, що пенсіонери з 9 областей отримають значну доплату. Для отримання допомоги не потрібно подавати окрему заяву, виплати здійснюються автоматично на банківський рахунок або через Укрпошту.

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