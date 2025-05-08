Пенсіонери з 9 областей отримають значну доплату: кому і як нарахують гроші

Для отримання допомоги не потрібно подавати окрему заяву, виплати здійснюються автоматично на банківський рахунок або через Укрпошту.

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ООН надає допомогу українцям із мінімальними пенсіями / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Що варто знати:

ООН надає щомісячну допомогу в постраждалих від війни областях України для підтримки громадян з доходом менше ніж 3250 гривень

Допомога спрямована на пенсіонерів з мінімальними виплатами, людей з інвалідністю та отримувачів державної соціальної допомоги

В Україні частина громадян отримує соціальні виплати та пенсії, розмір яких не досягає навіть 3000 гривень. Для підтримки таких людей Організація Об’єднаних Націй надає фінансову допомогу у вигляді щомісячної доплати в дев’яти областях, що постраждали від війни, пише Главред з посиланням на Телеграф.

Програму підтримки вирішили продовжити і на травень. Її мета — допомогти пенсіонерам з мінімальними виплатами, людям з інвалідністю, а також тим, хто замість пенсії отримує державну соціальну допомогу. Загальна кількість отримувачів такої підтримки вже перевищила 507 тисяч осіб.

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Скільки доплачуватимуть пенсіонерам?

Сума виплати розраховується індивідуально і є доповненням до загального доходу. Якщо щомісячна пенсія або соціальна виплата становить менше 3250 гривень, ООН компенсує різницю. Наприклад, у разі, коли людина отримує 2300 гривень, доплата становитиме 950 грн.

Хто має право на допомогу?

Щоб отримати цю надбавку, потрібно відповідати кільком умовам:

проживати в одному з регіонів, де ведуться або можливі бойові дії;

мати щомісячний дохід менш як 3250 грн;

не отримувати інших видів міжнародної фінансової допомоги.

Як нараховуються кошти?

Подавати окрему заяву не потрібно — виплати здійснюються автоматично. Кошти надходять на банківський рахунок або доставляються через Укрпошту, в залежності від звичного способу отримання пенсії чи допомоги.

Які області охоплює програма?

Допомога від ООН діє для мешканців таких регіонів:

Запорізька

Дніпропетровська

Донецька

Луганська

Миколаївська

Сумська

Чернігівська

Харківська

Херсонська.

Виплати пенсій в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Міністерство соціальної політики України встановило нову межу для максимального розміру пенсійних виплат. Зазначається, що частина пенсій, яка перевищує суму в 23 610 гривень, буде обмежуватися шляхом застосування спеціальних коефіцієнтів.

Водночас, деякі групи літніх громадян України мають можливість отримати додаткові кошти до своїх пенсійних виплат. Експерти роз'яснили, які саме категорії пенсіонерів можуть розраховувати на підвищення пенсійних виплат у червні 2025 року.

Однак, існує ймовірність того, що деякі інші українські пенсіонери можуть тимчасово втратити право на отримання пенсійних виплат. У матеріалі пояснюється, за яких саме обставин виплата пенсій в Україні може бути призупинена на певний період часу.

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Що відомо про ООН? Організація Об'єднаних Націй (ООН) — глобальна міжнародна організація, заснована 1945 року. Декларованою метою діяльності організації є підтримання й зміцнення миру й міжнародної безпеки, розвиток співробітництва між державами світу. Штаб-квартира розміщується в Нью-Йорку. Організація має офіси в Женеві, Відні, Найробі та Гаазі, пише Вікіпедія.

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