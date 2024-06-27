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У ПАРЄ проголосували за нові виплати для біженців-українців : кому обіцяють гроші

Дмитро Відоменко
27 червня 2024, 18:51
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Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) схвалила ідею запровадити виплати українським біженцям для їхнього повернення в Україну, повідомляє нардеп Олексій Гончаренко.
ПАРЄ, євро
Виплати біженцям у Європі - у ПАРЄ ухвалили нове рішення, повідомляє нардеп Гончаренко/ колаж Главред, фото УНІАН

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) схвалила ідею про введення спеціальних виплат українським біженцям для їхнього повернення в Україну. Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передбачається, що платити будуть українцям, які після закінчення україно-російської війни повертатимуться на Батьківщину.

"Після закінчення бойових дій українці, які повертатимуться жити в Україну, зможуть отримати фінансову допомогу від європейських країн", - заявив нардеп. Ні суми, ні порядок можливих виплат поки що невідомі.

Очікується, що таку матеріальну допомогу, цілком ймовірно, надаватимуть країни-члени Євросоюзу зі своїх бюджетів.

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Як кажуть експерти, слід розуміти, що рішення ПАРЄ мають рекомендаційний характер. Однак вони можуть реально впливати на ухвалення остаточних рішень на рівні ЄС або окремих країн-членів організації.

Що таке ПАРЄ?

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) - одне з двох головних статутних відомств (асамблея) Ради Європи; консультативний орган, що складається з представників парламентів усіх держав-членів, повідомляє "Вікіпедія".

Гроші від ООН для українців - новини за темою

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні деяка кількість українців може отримати фінансову допомогу від Управління Верховного комісара у справах біженців) ООН. Як кажуть чиновники, виплати здійснюються тим українцям, які ще не отримували допомогу від міжнародних організацій.

Наприклад, сім'ї можуть отримати по 3,6 тисячі грн на людину.

Фіндопомога виплачується протягом трьох місяців. Також можна отримати виплату в розмірі 2,22 тисячі грн для підготовки на зимовий період. При цьому сукупний дохід сім'ї не повинен перевищувати 5400 грн на кожного члена.

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беженцы ПАРЄ Олексій Гончаренко війна Росії та України
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