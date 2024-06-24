Всесвітня продовольча програма ООН продовжила до кінця 2024 року додаткові виплати пенсіонерам, які живуть у зоні бойових дій.

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Як пенсіонерам отримати гроші від ООН: що потрібно зробити для цього / колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

Всесвітня продовольча програма ООН продовжила до кінця 2024 року додаткові виплати тим українським пенсіонерам, які проживають у зонах бойових дій і отримують низькі пенсії. Про це повідомили в Мінсоцполітики України.

Як кажуть чиновники, виплати здійснюються автоматично на підставі даних Пенсійного фонду - тобто пенсіонерам не потрібно подавати додаткові заявки.

Ще в серпні минулого року Мінсоцполітики, ПФУ та ООН запустили спільний проєкт, метою якого є надання фінансової підтримки українським громадянам, які найбільше потребують матеріальної допомоги.

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"Реалізація цього проєкту дала змогу спрямовувати наявний у міжнародних партнерських організацій фінансовий ресурс найуразливішим літнім громадянам. На жаль, часто пенсіонери - особливо самотні - не мають можливості самостійно звернутися за отриманням додаткової допомоги", - говорила тодішній міністр соцполітики Оксана Жолнович.

Що за відомство Мінсоцполітики? Міністерство соціальної політики України (рос. Міністерство соціальної політики України) - державний орган виконавчої влади України, що працює у сфері соціальної політики, загальнообов'язкового державного соціального та пенсійного страхування, волонтерської діяльності, з питань сім'ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, усиновлення та захисту прав дітей, запобігання насильству в сім'ї, протидії торгівлі людьми, а також захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, що повернулися до України, забезпеченнярівних прав та можливостей для дітей, які повернулися на територію України.

Як пенсіонерам отримати гроші від ООН

Додаткова грошова допомога надається пенсіонерам, які отримують пенсію менше ніж 3250 гривень і проживають на територіях активних або можливих бойових дій. Список таких територій визначено наказом №309. Важливо, що пенсіонери, які отримують цю допомогу, не повинні мати інших додаткових грошових виплат від міжнародних організацій після 1 березня минулого року.

Як кажуть чиновники, спеціально звертатися за призначенням додаткової виплати не потрібно. ООН спрямовує кошти пенсіонерам на підставі інформації, наявної в базах даних Пенсійного фонду. Виплату здійснюють або на банківську картку, або через відділення Укрпошти для тих, хто отримує пенсію через мережу держкомпанію "Укрпошта".

Гроші від ООН для українців - новини за темою

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні деяка кількість українців може отримати фінансову допомогу від Управління Верховного комісара у справах біженців) ООН. Як кажуть чиновники, виплати здійснюються тим українцям, які ще не отримували допомогу від міжнародних організацій.

Наприклад, сім'ї можуть отримати по 3,6 тисячі грн на людину.

Фіндопомога виплачується протягом трьох місяців. Також можна отримати виплату в розмірі 2,22 тисячі грн для підготовки на зимовий період. При цьому сукупний дохід сім'ї не повинен перевищувати 5400 грн на кожного члена.

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