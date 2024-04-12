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ООН видає гроші українцям: де і хто має право на допомогу

Дмитро Відоменко
12 квітня 2024, 09:53
Розмір грошової допомоги від ООН становить 3600 грн для кожного члена домогосподарства на період трьох місяців.
Монети, ООН
Як отримати грошову допомогу від ООН? / колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

Починаючи з 8 квітня 2024 року мобільні бригади благодійного фонду "Право на захист" ведуть роботу у Львівській та Тернопільській областях у рамках надання фінансової допомоги від Українського відділу координації гуманітарних питань ООН (УВКБ ООН). Про це повідомляє львівське відділення організації.

Розмір допомоги становить 3600 грн для кожного члена домогосподарства на період трьох місяців. Допомогу надаватимуть особам, які раніше не користувалися допомогою від міжнародних організацій і мають дохід менше ніж 5400 грн на людину на місяць.

Як отримати гроші від ООН?

Подати заявку можуть внутрішньо переміщені особи, які постраждали від наслідків воєнних дій після 24 лютого 2022 року, а також ті, що повернулися до місць свого постійного проживання після вимушеного переміщення через воєнні події (починаючи з 24 лютого 2022 року).

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Уразливими вважаються такі категорії українців:

  • сім'я, що має тільки одного з батьків з одним або кількома дітьми, молодшими за 18 років, або з людьми похилого віку, які є членами сім'ї від 55 років;
  • сім'я, очолювана одним/кількома одинокими літніми людьми похилого віку від 55 років або літніми людьми з одним або кількома дітьми до 18 років;
  • сім'я з однією або кількома особами з особливими потребами;
  • прийомні сім'ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками.

Які документи потрібно зібрати для отримання допомоги від ООН

  • ІПН;
  • паспорт або інші документи, що засвідчують особу;
  • довідка ВПО (за наявності);
  • банківська картка головного заявника;
  • свідоцтво про народження дітей (за необхідності);
  • документ, що засвідчує законну опіку над дитиною (за необхідності);
  • посвідчення/медична довідка за наявності інвалідності або хронічного захворювання.

Що таке Управління верховного комісара ООН у справах біженців?

Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) - організація системи ООН, що займається наданням допомоги біженцям. Штаб-квартира - у Женеві, є представництва в багатьох столицях і конфліктних точках по всьому світу. Очолює Управління Верховний комісар ООН у справах біженців. З 1 січня 2016 року ним став Філіппо Гранді, повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні певна кількість українців може отримати фінансову допомогу від Управління Верховного комісара у справах біженців) ООН. Як кажуть чиновники, виплати здійснюються тим українцям, які ще не отримували допомогу від міжнародних організацій.

Приміром, сім'ї, які подадуть заявку з 1 жовтня до 31 грудня, отримають по 3,6 тисячі грн на людину.

Фіндопомога виплачується протягом трьох місяців. Також можна отримати виплату в розмірі 2,22 тисячі грн для підготовки на зимовий період. При цьому сукупний дохід сім'ї не має перевищувати 5400 грн на кожного члена.

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