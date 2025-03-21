Уже на 12% дорожче: відомий овоч в Україні побив новий рекорд в ціні

Коротко:
- Чому зростають ціни на огірки
- Скільки коштує кілограм овочів
В Україні стрімко дорожчають огірки, і це зумовлено кількома факторами. Як повідомляє портал EastFruit, нині вартість місцевих тепличних огірків коливається у межах 95-140 грн/кг ($2,29-3,37/кг) залежно від якості та обсягу партії.
Це приблизно на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.
Головною причиною подорожчання є високий попит на продукцію, тоді як постачання імпортних огірків значно скоротилося. Це дало змогу українським виробникам підняти ціни.
Аналітики також зазначають, що якість імпортних овочів не задовольняє покупців, через що попит на місцеву продукцію зростає.
Попри подорожчання, огірки в Україні зараз коштують у середньому на 10% дешевше, ніж торік у цей же період.
Ріст цін на продукти в Україні - що відомо
Як повідомляв Главред, в НБУ дали прогноз, коли ціни підуть вниз. Як йдеться в заяві, Нацбанк планує застосувати жорсткіші монетарні заходи для обмеження інфляційного тиску.
Також в Україні зафіксовано зростання цін на томати. Через низький попит у попередні тижні імпортери були змушені скоротити обсяги постачання, що стало основною причиною подорожчання.
Водночас член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив, що злетить у ціні найбільше. Як зазначає експерт, на ціни мають серйозний вплив обстріли ворога української енергосистеми, адже вони приводять до зростання плати за енергоресурси, і відповідно це лягає в собівартість продукції.
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