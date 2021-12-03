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Українкам можуть загрожувати проблеми з пенсіями: названа причина і спосіб вирішення

3 грудня 2021, 16:58

При виході на пенсію у жінок які змінювали прізвище, вступаючи в шлюб, а потім розлучилися, можуть виникнути проблеми.

Пенсія
Українок попередили про можливі проблеми з пенсіями / УНІАН

В Україні у жінок похилого віку можуть виникнути проблема з пенсіями. Це стосується тих, кому потрібно підтвердити дівоче прізвище.

Про те, які документи і куди необхідно подати для вирішення проблеми пише видання На пенсії.

Куди звертатися і з якими документами

Для початку необхідно отримати виписку з державного реєстру актів цивільного стану.

Це можна зробити в будь-якому відділі РАЦС незалежно від місця державної реєстрації акта цивільного стану та місця проживання заявника.

Що вказують в заяві на виписку

  • прізвище, ім'я та по батькові, дата і місце народження особи, щодо відомостей про яку отримано запит;
  • серія та номер свідоцтва державної реєстрації відповідного акта цивільного стану, дата його видачі;
  • реєстраційний номер, згідно з яким зареєстровано внесення відомостей про акт цивільного стану;
  • прізвище, ім'я, по батькові другого з подружжя (додатково зазначається у разі подання заяви/запиту про надання виписки з Реєстру про актовий запис про шлюб або розірвання шлюбу).

Як подати заяву

  • безпосередньо до відділу державної реєстрації актів цивільного стану;
  • відправивши документи поштою (рекомендованим листом);
  • в електронному вигляді через мережу Інтернет з використанням вебпорталу" звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану " (https://dracs.minjust.gov.ua/).

Вартість виписки з Реєстру

Заявник пред'являє паспорт громадянина України або паспортний документ і у відповідних випадках документи, що підтверджують родинні або сімейні відносини.

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У разі надсилання заяви поштовим зв'язком виписка з Реєстру надсилається заявнику поштою.

Якщо документи відправляються в електронному вигляді через Інтернет з використанням веб-порталу, то подають заяву встановленої форми з накладенням кваліфікованих електронних підписів і відскановані копії необхідних документів.

До заяви додають документ про внесення плати за видачу виписки з Реєстру або повідомлення про реквізити платежу (коду квитанції) або підтвердження права на безкоштовне отримання виписки з Реєстру.

Плата за видачу виписки з Реєстру становить 73 грн.

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Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні вже цього року. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що вважає таку ідею несвоєчасною. На його думку, накопичувальну систему потрібно вводити на етапі початку економічного зростання, а не в розпал кризи в економіці.

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