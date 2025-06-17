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Україні загрожує серйозний дефіцит: названо причину різкого подорожчання хліба

Олексій Тесля
17 червня 2025, 09:55
278
Одним із чинників, що підштовхують ціни на жито вгору, є невизначеність з урожаєм.
хлеб, деньги
В Україні дорожчає хліб / колаж: Главред, фото: pixabay

Головне:

  • Обсяги українського та імпортного жита не задовольняють потреби
  • Переробники говорять про повний дефіцит зерна на внутрішньому ринку

У 2024-2025 роках посівні площі жита в Україні продовжують скорочуватися, і ця тенденція стає системною, що є одним із чинників подорожчання хліба, повідомила експертка Світового банку Оксана Руженкова.

"Якщо у 2024 році жито займало близько 215 тисяч гектарів, то у 2025 році - вже тільки 189 тисяч. Зменшення триває", - підкреслила вона в коментарі виданню Фокус.

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Через це виробники хліба та сільгоспвиробники висловлюють занепокоєння, оскільки обсяги українського та імпортного жита не задовольняють потреби хлібопекарської галузі.

З початку 2025 року зерно доводиться завозити з Польщі та країн Балтії, а під кінець року - у листопаді-грудні - переробні підприємства будуть змушені шукати додаткові поставки жита або житнього борошна за кордоном, де також спостерігається високий попит і зростаюча конкуренція.

Додаткові причини зростання цін

Одним із чинників, що підштовхують ціни на жито вгору, є невизначеність з урожаєм. Як зазначає експерт, прогнозувати ціну складно, оскільки жнива жита ще попереду, а погодні умови залишаються нестабільними.

"Жито - культура яра, його збирання заплановано на серпень-вересень. Але вже зараз галузеві організації та переробники говорять про повний дефіцит зерна на внутрішньому ринку", - додає Руженкова.

Как лучше всего хранить хлеб инфографика
/ Главред

Експорт на тлі дефіциту

Незважаючи на брак жита в країні, 2024 року Україна експортувала врожай - основними покупцями стали Іспанія, Польща і Туреччина. Це викликає здивування в експертів, які закликають державні органи, зокрема Мінсільгосп і Мінекономіки, втрутитися в ситуацію. Серед можливих заходів - запровадження тимчасових експортних мит або обмежень, щоб стабілізувати внутрішні запаси.

"Безумовно, ринок має залишатися відкритим, але коли жито дорожчає, а житній хліб - один із найдоступніших для населення - стає дефіцитним, влада має реагувати. Особливо враховуючи, що цьому хлібу віддають перевагу менш забезпечені верстви населення", - підсумувала Руженкова.

Раніше повідомлялося про те, скільки доведеться платити українцям за популярний продукт. Аналітик зазначив, що ціна залежатиме від погодних умов і ситуації на ринку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ціна на популярний продукт збільшилася. Якщо ще минулого місяця цей продукт можна було придбати за більш демократичними цінами, то з настанням сезону пікніків вартість істотно зросла.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у зв'язку з погіршенням якості торішньої білоголової капусти внаслідок тривалого зберігання цього тижня ціни на неї в Україні різко знизилися.

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Що таке хліб?

Хліб - хлібобулочний виріб, який отримують шляхом випікання тіста (що складається щонайменше з борошна і води), розпушеного дріжджами або закваскою, повідомляє "Википедия".

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