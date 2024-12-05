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Майже 1000 гривень на придбання книг: як отримати фінансову допомогу від держави

Маріна Фурман
5 грудня 2024, 18:49
85
Оформити заявку та отримати фінансову допомогу можна буде онлайн через застосунок "Дія".
деньги, книги
Фінансова допомога для молоді / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Основне:

  • Молодь в Україні зможе отримати фінансову допомогу
  • Кошти призначені для купівлі українських книг
  • Сума допомоги становить 908 гривень

Всі українці, яким у 2024 виповнилося 18 років зможуть отримати кошти на книги у Дії. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Сума фінансової допомоги становитиме 908 гривень.

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"Уряд ухвалив постанову про запуск єКниги в застосунку Дія. 18-річні українці отримають фінансову допомогу. Кошти можна буде витратити на придбання книг українською мовою – у паперовій, електронній формі чи аудіоформаті", – йдеться у повідомленні міністерства.

Протягом 3-х місяців після зарахування коштів їх необхідно використати в книгарнях, що доєднались до програми.

Оформити заявку та отримати фінансову допомогу можна буде онлайн через застосунок "Дія". Для цього необхідно буде виконати такі кроки:

  • Авторизуватися у застосунку "Дія";
  • обрати послугу;
  • відкрити спеціальний рахунок для зарахування допомоги;використати кошти у книгарнях, що беруть участь у програмі, протягом трьох місяців.

Фінансова допомога для українців - новини за темою

Як писав Главред, українці, які постраждали від війни, зможуть отримати грошову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Сума підтримки складе 10 800 гривень, виплачуватиметься щомісячно по 3 600 гривень протягом трьох місяців.

Нагадаємо, з 1 грудня 2024 року в Україні стартує нова програма державної допомоги. Кожен українець зможе отримати по 1000 гривень на віртуальну картку через застосунок "Дія".

Оформити виплату можна через "Дію", "Укрпошту" або банки-партнери. Кошти можна витратити на комунальні послуги, ліки, медичні послуги, освіту, транспорт і благодійність, включаючи донати на ЗСУ. Заявку можна подати через "Дію" до лютого 2025 року, а кошти використати до кінця 2025 року.

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Що таке Міністерство цифрової трансформації України?

Міністерство цифрової трансформації України — центральний орган виконавчої влади, який відповідає за формування та реалізацію державної політики у сфері цифровізації, відкритих даних, національних електронних інформаційних ресурсів, інтероперабельності — взаємодії мережевих систем на базі уніфікованих інтерфейсів або протоколів, впровадження електронних послуг та розвиток цифрової грамотності громадян. Створене у вересні 2019 року.

Міністерство є центральним засвідчувальним органом у сфері електронних довірчих послуг. Також до компетенції Міністерства належить розвиток широкосмугового доступу до інтернету, телекомунікаційних мереж та ІТ-індустрії, пише Вікіпедія.

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