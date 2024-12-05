Майже 1000 гривень на придбання книг: як отримати фінансову допомогу від держави

Основне:
- Молодь в Україні зможе отримати фінансову допомогу
- Кошти призначені для купівлі українських книг
- Сума допомоги становить 908 гривень
Всі українці, яким у 2024 виповнилося 18 років зможуть отримати кошти на книги у Дії. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.
Сума фінансової допомоги становитиме 908 гривень.
"Уряд ухвалив постанову про запуск єКниги в застосунку Дія. 18-річні українці отримають фінансову допомогу. Кошти можна буде витратити на придбання книг українською мовою – у паперовій, електронній формі чи аудіоформаті", – йдеться у повідомленні міністерства.
Протягом 3-х місяців після зарахування коштів їх необхідно використати в книгарнях, що доєднались до програми.
Оформити заявку та отримати фінансову допомогу можна буде онлайн через застосунок "Дія". Для цього необхідно буде виконати такі кроки:
- Авторизуватися у застосунку "Дія";
- обрати послугу;
- відкрити спеціальний рахунок для зарахування допомоги;використати кошти у книгарнях, що беруть участь у програмі, протягом трьох місяців.
Фінансова допомога для українців - новини за темою
Як писав Главред, українці, які постраждали від війни, зможуть отримати грошову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Сума підтримки складе 10 800 гривень, виплачуватиметься щомісячно по 3 600 гривень протягом трьох місяців.
Нагадаємо, з 1 грудня 2024 року в Україні стартує нова програма державної допомоги. Кожен українець зможе отримати по 1000 гривень на віртуальну картку через застосунок "Дія".
Оформити виплату можна через "Дію", "Укрпошту" або банки-партнери. Кошти можна витратити на комунальні послуги, ліки, медичні послуги, освіту, транспорт і благодійність, включаючи донати на ЗСУ. Заявку можна подати через "Дію" до лютого 2025 року, а кошти використати до кінця 2025 року.
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Що таке Міністерство цифрової трансформації України?
Міністерство цифрової трансформації України — центральний орган виконавчої влади, який відповідає за формування та реалізацію державної політики у сфері цифровізації, відкритих даних, національних електронних інформаційних ресурсів, інтероперабельності — взаємодії мережевих систем на базі уніфікованих інтерфейсів або протоколів, впровадження електронних послуг та розвиток цифрової грамотності громадян. Створене у вересні 2019 року.
Міністерство є центральним засвідчувальним органом у сфері електронних довірчих послуг. Також до компетенції Міністерства належить розвиток широкосмугового доступу до інтернету, телекомунікаційних мереж та ІТ-індустрії, пише Вікіпедія.
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