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Українцям піднімуть мінімальну зарплату: коли і на скільки

Дмитро Відоменко
25 серпня 2023, 10:41 оновлено 25 серпня, 10:42
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Є інформація, що в Україні мінімальна зарплата вже в січні 2024 року повинна буде збільшитися з 6700 до 7100 грн.
Зарплата, трудова
З 2024 року мінімалку в Україні піднімуть до 7,1 тисячі / Колаж фото УНІАН

В Україні мінімальна зарплата вже з 1 січня 2024 року буде збільшена з 6,7 тисячі до 7,1 тисячі грн. Про це йдеться в матеріалі порталу "Обозрєватєль" з посиланням на лист Мінфіну, який було розіслано департаментам фінансів місцевих органів влади.

Як вважають чиновники, таке підвищення фактично дозволить утримувати розмір зарплати на чинному рівні з коригуванням на зростання цін. При цьому вже в липні нинішнього року мінімальна зарплата складе 8 тисяч грн.

Також повідомляється, що місцеві бюджети формуватлипня 2024 року. Далі очікується, що мінімальну зарплату в 2025 році підвищать до 8370 грн, а в 2026 році – до 8956 грн.

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Як каже Людмила Черенько - економіст і експерт з питань соціальної економіки, а також старший науковий співробітник Інституту демографії та соцдосліджень при НАН України, за фактом на перше півріччя 2024 року Кабмін фактично планує заморозити ситуацію, яка склалася вже зараз.

"Це ретрансляція тієї ситуації, яка є зараз з коригуванням на рівень інфляції. Зараз вже добігає кінця процес розробки державного бюджету, і очевидно, що на перше півріччя 2024-го планують ретранслювати ту ситуацію, яка є зараз. Але вже з липня 2024-го припускають значне підвищення мінімальної зарплати-приблизно на 13%. І тут вже є про що говорити", – зазначає вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні даватимуть гроші батькам на потреби дітей. Виплати будуть надаватися тепер сім'ям з дітьми, які зареєстровані на територіях, які були або перебувають у тимчасовій окупації, або знаходяться в зоні бойових дій, проживають на кордоні з країною-агресорів РФ, малозабезпеченим і мають дітей, а також належать до таких категорій, як дитина з інвалідністю або дитина з багатодітної сім'ї.

Також повідомлялося, що пенсіонери в Україні можуть змінити вид власної пенсії і збільшити виплати. Якщо розмір пенсії по втраті годувальника вище, ніж розмір виплат за віком, то пенсіонер може змінити вид пенсії, перейшовши на першу.

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економіка зарплати
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