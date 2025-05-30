В Україні медики-випускники отримуватимуть 200 тисяч гривень: названо умову

Що сказав Шмигаль:
- Через дефіцит медиків уряд стимулюватиме фахівців грошима
- Студентам-медикам виплачуватимуть 200 тисяч гривень за дотримання однієї умови
У деяких куточках України гостро відчувається нестача медичних працівників, тому уряд вирішив заохочувати випускників медзакладів влаштовуватись туди на роботу.
Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, Кабмін схвалює постанову, яка передбачає виділення одноразової допомоги у розмірі 200 тисяч гривень для медиків-випускників.
Отримати її зможуть ті студенти, які після закінчення вишу влаштуються на роботу у медзаклади сільської місцевості або на території активних бойових дій.
"Це дієва підтримка молодих спеціалістів та засіб подолання кадрового дефіциту медиків на місцях", - наголосив Шмигаль.
Виплати медикам в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що у Міністерстві охорони здоров'я України заявили про те, що базова зарплата буде на рівні не менше 20 000 гривень для лікарів і 13 500 гривень для медсестер.
Раніше повідомлялося, що в Україні медичним працівникам, які надають екстрену і спеціалізовану медичну допомогу на прифронтових територіях і в зоні бойових дій, збільшать мінімальну зарплату.
Напередодні стало відомо, що держава надасть підтримку закладам охорони здоров'я, які з об’єктивних причин неспроможні реалізувати ініціативу президента Володимира Зеленського про підвищення заробітної плати медпрацівникам з коштів Програми медичних гарантій.
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Хто такий Денис Шмигаль?
Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.
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