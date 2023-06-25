Пенсіонерів каратимуть: кому потрібно повернути 20% пенсії

У Пенсійному фонді повідомили, що частини пенсіонерів доведеться повернути пенсійні виплати в розмірі 20% державі, якщо з боку одержувачів виплат будуть недотримані певні умови.
Повідомляється, що така ситуація може статися, якщо виникла переплата пенсійних виплат. Одна з причин - несвоєчасне повідомлення пенсіонером органів Пенсійного фонду про факт працевлаштування або заняття підприємницькою діяльністю.
"У разі працевлаштування або реєстрації в якості підприємця, пенсіонер повинен повідомити про це орган Пенсійного фонду України протягом 10 днів після працевлаштування", - йдеться в повідомленні ПФУ.
У разі відсутності в реєстрі застрахованих осіб даних про факт працевлаштування, особа повинна надати в ПФУ:
- документи, що засвідчують відповідні відомості (копію наказу (розпорядження) про прийняття на роботу,
- або копію трудової книжки із записом про працевлаштування та/або копію цивільно-правового договору).
Повернення 20% пенсії
У ПФУ зазначили, що у разі неповідомлення пенсіонером про працевлаштування ця обставина буде виявлена фахівцями пенсійної служби під час звірки даних з державними реєстрами загальнообов'язкового державного соціального страхування, юридичних та фізичних осіб-підприємців.
У разі відмови пенсіонера добровільно повернути зайво отримані кошти, Пенсійний фонд приймає рішення про утримання з пенсії Сум переплати в межах 20% пенсії.
Про факт працевлаштування, звільнення, початку/припинення реєстрації підприємницької діяльності пенсіонер повинен повідомити орган Пенсійного фонду шляхом подання відповідної заяви.
Це можна зробити в дистанційному режимі через Особистий кабінет веб-порталу електронних послуг ПФУ.
Пенсії в Україні
Нагадаємо, що українцям перерахують і збільшать пенсії. Вже збільшили розміри мінімальних пенсій по інвалідності військовослужбовцям та постраждалим іншим категоріям населення.
В Україні незабаром з'явиться новий вид пенсії - меценатська. При переведенні на благодійну адресну пенсію 7 тисяч грн отримає той пенсіонер, для якого відправили 10 тисяч грн.
В Україні пенсіонери, які збираються виїхати за кордон, можуть написати заяву і отримати відразу шість виплат авансом. В Україні пенсія виплачується тільки в тому випадку, якщо пенсіонер знаходиться в межах нашої держави.
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