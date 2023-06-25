Пенсіонерів каратимуть: кому потрібно повернути 20% пенсії

У разі відмови пенсіонера добровільно повернути зайво отримані кошти, ПФУ приймає рішення про утримання з пенсії сум переплати в межах 20% пенсії.

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За яких умов українцям потрібно повернути пенсію / Колаж Главред, фото УНІАН

У Пенсійному фонді повідомили, що частини пенсіонерів доведеться повернути пенсійні виплати в розмірі 20% державі, якщо з боку одержувачів виплат будуть недотримані певні умови.

Повідомляється, що така ситуація може статися, якщо виникла переплата пенсійних виплат. Одна з причин - несвоєчасне повідомлення пенсіонером органів Пенсійного фонду про факт працевлаштування або заняття підприємницькою діяльністю.

"У разі працевлаштування або реєстрації в якості підприємця, пенсіонер повинен повідомити про це орган Пенсійного фонду України протягом 10 днів після працевлаштування", - йдеться в повідомленні ПФУ.

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У разі відсутності в реєстрі застрахованих осіб даних про факт працевлаштування, особа повинна надати в ПФУ:

документи, що засвідчують відповідні відомості (копію наказу (розпорядження) про прийняття на роботу,

або копію трудової книжки із записом про працевлаштування та/або копію цивільно-правового договору).

Повернення 20% пенсії

У ПФУ зазначили, що у разі неповідомлення пенсіонером про працевлаштування ця обставина буде виявлена фахівцями пенсійної служби під час звірки даних з державними реєстрами загальнообов'язкового державного соціального страхування, юридичних та фізичних осіб-підприємців.

У разі відмови пенсіонера добровільно повернути зайво отримані кошти, Пенсійний фонд приймає рішення про утримання з пенсії Сум переплати в межах 20% пенсії.

Про факт працевлаштування, звільнення, початку/припинення реєстрації підприємницької діяльності пенсіонер повинен повідомити орган Пенсійного фонду шляхом подання відповідної заяви.

Це можна зробити в дистанційному режимі через Особистий кабінет веб-порталу електронних послуг ПФУ.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, що українцям перерахують і збільшать пенсії. Вже збільшили розміри мінімальних пенсій по інвалідності військовослужбовцям та постраждалим іншим категоріям населення.

В Україні незабаром з'явиться новий вид пенсії - меценатська. При переведенні на благодійну адресну пенсію 7 тисяч грн отримає той пенсіонер, для якого відправили 10 тисяч грн.

В Україні пенсіонери, які збираються виїхати за кордон, можуть написати заяву і отримати відразу шість виплат авансом. В Україні пенсія виплачується тільки в тому випадку, якщо пенсіонер знаходиться в межах нашої держави.

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