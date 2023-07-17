Відрахування частини пенсій: хто із 1 вересня може залишитись без виплат

Відрахувати частину пенсії можуть, через відмінності у нарахуванні виплат для працюючих та непрацюючих пенсіонерів

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В українців можуть забрати частину пенсії / колаж: фото: УНІАН

У Пенсійному фонді України розповіли про нововедення, чому у пенсіонерів можуть відрахувати частину пенсії.

Відрахувати частину пенсії можуть, через відмінності у нарахуванні виплат для працюючих та непрацюючих пенсіонерів. Тож, якщо людина отримала більше коштів ніж мала, вона може повернути їх добровільно. Проте, у разі відмови повернення, ПФУ почне стягувати самостійно суму переплати - не більше ніж 20% з пенсії щомісяця, передає 24 канал.

З 1 вересня можуть залишитись без пенсій, ті пенсіонери та ВПО, які отримують виплати на картку. Їм потрібно пройти обов'язкову ідентифікацію у зв'язку з завершенням карантину COVID-19.

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Якщо особа, яка отримує пенсію, не пройде цю перевірку - її рахунок заблокують, а кошти не видадуть. Тож щоб зробити усе правильно, потрібно:

Перш за все пенсіонери та ВПО будуть змушені звернутися до будь-якого відділення "Ощадбанку" для отримання виплат. Обов'язково при собі потрібно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Не забудьте основну платіжну картку або основне електронне пенсійне посвідчення (ЕПП), яке необхідно пред’явити працівнику "Ощадбанку".

Після цього особи зможуть отримати готівку чи переглянути залишок коштів на рахунку.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, що у липні для українців перерахують пенсії. У ПФУ повідомили, хто може отримати до 1000 гривень. У липні підвищать виплати тим пенсіонерам, які вийшли на пенсію за спеціальними законами

Стало відомо, чи збільшать українцям виплати по інвалідності. Пенсія по інвалідності надається та залежить від розміру виплат за віком та групи інвалідності.

Українцям перерахують та збільшать пенсії. Голова правління Пенсійного фонду України розповів, що цього року вже провели індексацію пенсій та запланували проведення кількох масових перерахунків.

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