У частини українців з'явилася можливість через Мережу збільшити пенсію: як це зробити

В Україні запустили цифровий сервіс, який дає можливість збільшити страховий стаж, необхідний для призначення пенсії.

Є можливість через мережу збільшити пенсію - ПФУ / УНІАН

В Україні запустили новий цифровий сервіс, за допомогою якого українці можуть добровільно платити страхові внески - для того, щоб збільшити стаж, який необхідний для призначення пенсії. Про це повідомила заступник керівника Офісу президента Юлія Соколовська.

Вона каже, що за допомогою нового інструменту українці можуть збільшити розмір своїх майбутніх пенсійних виплат.

"Сьогодні на порталі Пенсійного фонду з'явився дуже простий інструмент, що дозволяє в кілька кліків внести страховий внесок. Це більше опція для людей, які ще не є пенсіонерами", — зазначила чиновниця.

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За її словами, поки такою послугою можуть скористатися 3 категорії українців:

українці, які виїхали за кордон, працюють там, але хочуть у майбутньому мати пенсію в Україні;

громадяни передпенсійного віку, яким не вистачає стажу, який можна докупити;

люди, які зараз працюють, але отримують низьку зарплату — можуть добровільними внесками збільшити розмір своєї майбутньої пенсії, тому що в солідарній пенсійній системі на рівень виплат впливає не тільки стаж, а й рівень зарплати.

Як розповіли в Пенсійному фонді України, добровільно брати участь у пенсійному страхуванні можуть приймати всі українці, які досягли віку в 16 років. Також можна платити внески і за інших людей.

Для того, щоб скористатися такою послугою, спочатку потрібно укласти договір з ПФУ.

Потрібно для такої мети:

на сайті Пенсійного фонду авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (Кеп), "Дія.Підпис" або системи GOV.ID;

у розділі "комунікації з ПФУ" вибрати вкладку "Договір на добровільну участь" - внести дані про особу, за яку буду вноситися внески;

дати згоду на обробку персональних даних - з умовами можна ознайомитися в розділі "переглянути договір";

перейти до оплати через кнопку "Підписати і оплатити" — можна вибрати оплату через Portmone або ж сформувати платіжне доручення для внесення коштів, наприклад, через який-небудь український банк.

Пенсії в Україні

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Під час недавньої індексації (з 1 березня нинішнього року) пенсій для деяких категорій українців підвищення відбулося чисто символічне - в районі 100 грн. У той час як в середньому підвищення склало 587,41 грн.

За даними фахівців, мінімальну надбавку до пенсії у розмірі 100 гривень отримали близько 900 тисяч українців.

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