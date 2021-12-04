Тисяча за вакцинацію: у Зеленського пояснили, чому гроші не дадуть на руки

Українцям пообіцяли гроші за вакцинацію / Reuters

Радник президента з економічних питань Олег Устенко пояснив механізм видачі вакцинованим від коронавірусу громадянам (дві дози вакцини) тисячі гривень, про що раніше заявив Володимир Зеленський.

Як підкреслив він в ефірі телеканалу Дом, гроші за щеплення проти коронавірусу в Україні не даватимуть готівкою, оскільки є ризик виведення цих коштів з економіки, а також зростання інфляції.

Радник президента пояснив, чому громадянам не даватимуть суму живими грошима на руки.

"Ось опозиція каже - дайте живими грошима. Але у живих грошей є зворотна сторона медалі. Якщо ти будеш роздавати живими грошима, то ти взагалі можеш стимулювати інфляцію. Крім того, живі гроші можуть піти з української економіки, наприклад, витратиться на імпорт", — пояснив він.

Економіст також нагадав механізм видачі тисячі гривень після вакцинації і наявність обмежених сфер, на які можна витратити отриману від держави допомогу в тисячу гривень за вакцинацію.

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"А виплативши готівку, не можна проконтролювати, на що витратять кошти", - стверджує він.

Радник президента зазначив, що одна з цілей програми — підтримка тих, хто найбільше страждає, а найбільш серйозно завжди страждає сектор послуг.

"Ось деякі напрямки сектора послуг і отримають цю підтримку. Інші сектори економіки страждають теж, але страждають менше в порівнянні з цими. Тому було прийнято ось таке рішення", - додав Устенко.

Тисяча гривень за вакцинацію

15 листопада Володимир Зеленський заявив про те, що незабаром кожен українець, який отримав дві вакцини від COVID-19, зможе отримати тисячу гривень.

Пізніше прес-секретар президента Сергій Никифоров заявив, що їх неможливо буде отримати готівкою-ці гроші будуть своєрідним депозитом, який можна буде витратити на певний перелік послуг.

"Ключове насправді тут - це не тисяча за вакцинацію. Це масштабна програма з підтримки бізнесу, просто вона опосередкована. Влада не безпосередньо дає гроші бізнесу, влада видає гроші людям - таким чином підтримуючи їх рішення вакцинуватися - тобто вбиваємо одним пострілом двох зайців. А по – друге - це ж не живі гроші їх не можна буде витратити на горілку і сигарети", - пояснив Нікіфоров.

Прес-секретар президента також зазначив, що тисячу гривень можна буде отримати як сертифікат, цифровий ваучер або депозит, який можна буде витратити на певний перелік послуг і товарів.

Він також пояснив, що людина з цього "сертифікату" або "депозиту" зможе вибрати кілька послуг (в рамках 1 тисячі гривень – ред.) – наприклад, поїхати в інше місто, де відвідати музей або спектакль, або якийсь інший культурний захід.

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