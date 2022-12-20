Тотальна економія: з Нового року ціни на продукти різко злетять

Економіст назвав продукти, які подорожчають після Нового року.

Ціни на продукти / pixabay

Ціни на продукти в Україні в 2023 році різко злетять. Як каже економіст Олег Пендзин, у підписаному Володимиром Зеленським у листопаді Законі України "Про Державний бюджет на 2023 рік" закладено індекс зростання споживчих цін на рівні 28% - саме на такий відсоток можуть зрости ціни після Нового року.

За його словами, наступного року інфляція в Україні продовжиться і українцям варто бути готовими до 28% зростання, проте ця цифра усереднена.

"Цього року ми будемо десь під 30% загальної середньої інфляції, а споживчий кошик зросте до близько 40%. Вже зараз є 37-38%, тому варто очікувати більшого зростання цін на продовольчі товари", - підкреслив Пендзин, передає 24 канал.

Що подорожчає після Нового року

Зокрема, ціни зростуть на продукти, а ось вартість енергоносіїв для населення залишиться на рівні 1,68 грн/кВт*год. крім того, ціна на газ, щонайменше, до кінця опалювального сезону становитиме 7,99 за кубометр блакитного палива.

"Напевно, нас чекає те ж саме в наступному році - споживчий кошик буде швидше рости. Причому абсолютними лідерами будуть овочі", - підкреслив економіст.

Крім того, ціни підвищаться на зернові та яйця.

Ціни на продукти

Як повідомляв Главред, генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що в наступному році з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

Раніше експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.

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