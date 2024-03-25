ЖКГ-тарифи зростатимуть під час війни: у Мережі з'явилися деталі меморандуму з МВФ

Україна підписала оновлений Меморандум із МВФ, у якому йдеться про підвищення тарифів на комунальні послуги під час війни та після неї

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У меморандумі з МВФ йдеться про те, що тарифи на газ і світло доведеться підвищити, щоб відшкодувати гроші / колаж Главред, фото УНІАН, pixabay

Кабмін України надіслав лист про свої наміри керівництву МВФ - у ньому зазначено, що під час війни і після її завершення комунальні тарифи для українців зростатимуть. Про це йдеться в меморандумі, який керівництво країни підписало з цією фінансовою організацією.

У документі йдеться, що тарифи на газ і світло доведеться підвищити, щоб відшкодувати гроші та виділити ресурси для вразливих верств населення.

Загалом і в цілому потенційні заходи реформ включають поступове підвищення тарифів (з урахуванням нової методології тарифів і соціальних міркувань під час війни), забезпечення зовнішнього фінансування та надання прозорої та виключної прямої бюджетної підтримки енергетичним державним підприємствам в очікуванні наявності бюджетних ресурсів, - йдеться в документі.

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Також у меморандумі зазначили, що влада сподівається - скасування мораторію на вимкнення споживачів-боржників із 29 грудня 2023 року посприяє більшій платіжній дисципліні.

Крім того, повідомляється, що після війни програма реформ в енергетичній галузі вимагатиме відновлення та посилення конкуренції на оптових і роздрібних ринках газу. Саме тому Кабмін повинен незабаром

Що таке МВФ? Міжнародний валютний фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) - спеціалізована установа та найбільша фінансова організація світу. МВФ може надавати кредити будь-якій зі своїх країн-членів, яка відчуває нестачу іноземної валюти для покриття короткострокових фінансових зобов'язань, повідомляє "Вікіпедія".

Підвищення тарифів: що відомо

Нагадаємо, що стало відомо, що в Україні можуть підвищити тарифи на електроенергію. Вартість електроенергії можуть підвищити, що автоматично змінить ціну обслуговування багатоквартирних будинків, каже Олег Попенко.

В Україні значно зросте один із комунальних тарифів. В Україні в багатьох областях значно зростуть тарифи на воду. У квітні тарифи на воду можуть зрости в середньому більш ніж на 12%, а в липні - більш ніж на 14%.

Держагенство з питань енергоефективності повідомило, чи очікувати підвищення тарифів на світло з 1 квітня. Фіксована ціна може бути переглянута в травні, проте в Міненерго поки що про такі плани не повідомляють.

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