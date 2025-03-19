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Весняна перевірка лічильників газу: за що можна отримати штраф аж в 200 тис. грн

Даяна Швець
19 березня 2025, 11:33
790
Газовий контроль в Україні посилюється з кожним роком - пояснюємо, як уникнути не бажаних штрафів.
газовый счетчик, деньги
За що газовики накладають штрафи / Колаж: Главред, фото: flickr

Українцям загрожують стягнення за газові порушення:

  • Який може бути штраф за втручання в газовий лічильник
  • Скільки доведеться заплатити за самовільне підключення до газопостачання

Під час перевірок газових лічильників і обслуговування внутрішніх мереж фахівці часто фіксують доволі серйозні порушення, які можуть обійтися в копієчку. Незаконні підключення, втручання в газові системи та пошкодження лічильників можуть призвести до штрафів на сотні тисяч гривень. Про це повідомляє видання "OBOZ.UA".

Які газові порушення караються найбільшими штрафами?

Одне з найсерйозніших порушень – самовільне підключення до газопостачання після відключення через борги або технічні порушення. Також значні штрафи загрожують тим, хто прокладає додаткові газові труби, оминаючи лічильник.

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Наприклад, суд зобов’язав мешканку села Гусятин сплатити 212 670 грн за незаконну врізку в газову систему, виявлену під час перевірки "Тернопільгазу". Газовики зафіксували приховану трубу у фундаменті будинку, а суд визнав нових власників відповідальними за порушення, незважаючи на їхні заперечення.

Які в Україні масштаби незаконного споживання газу?

До прикладу, у лютому 2025 року в одному лише Дніпрі виявили аж 95 випадків самовільного використання газу, що спричинило збитки на 440 тис. грн. Представники газових служб наголошують, що такі підключення не лише незаконні, а й небезпечні, оскільки можуть стати причиною витоків газу та вибухів.

Який штраф і відповідальність за пошкодження газового лічильника?

Окремо передбачені штрафи за втручання в роботу лічильників. Наприклад, у лютому 2025 року суд у Стрию зобов’язав мешканку Львівщини виплатити 249 737 грн за пошкодження лічильника, на якому були виявлені отвори, що свідчили про спроби впливу на його роботу.

Чому важливо проходити перевірку лічильників?

Згідно з нормами, усі споживачі газу повинні періодично перевіряти свої лічильники. Вартість перевірки включена у тариф, тому додаткової оплати не потрібно. Проте, якщо під час огляду буде зафіксовано втручання чи пошкодження приладу, на власника можуть накласти штраф.

Чи можуть оштрафувати за газові порушення попереднього власника?

Також варто звернути увагу, що газові компанії регулярно перевіряють стан мереж та обладнання, і навіть порушення, допущені попередніми власниками, можуть спричинити фінансову відповідальність. У разі виявлення проблем газопостачання можуть тимчасово відключити до усунення порушень.

Платіж за газ - останні новини України

Нагадаємо, нещодавно в Верховній Раді пояснили, чи зростуть тарифи на світло, воду і розподіл газу. Голова комітету ВР Андрій Герус зазначив, що деякі тарифи змінювалися у 2023 році, інші залишаються незмінними з 2021-го.

Також повідомлялося, що з квітня українці отримають нову платіжку за газ. Повідомлялося про про запровадження нових розцінок за технічне обслуговування будівель.

Окрім цього, Главред пояснював, що робити, якщо за газ нарахували більше. Іноді в платіжках за газ може з’являтися борг, навіть якщо ви сплатили всі рахунки вчасно. Причина цього – помилка у введенні унікального особового рахунку.

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