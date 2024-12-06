Дешевше, ніж минулого року: в Україні стрімко 'падає' ціна на популярний овоч

Цибулю продають в середньому на 16% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

https://glavred.net/economics/deshevle-chem-v-proshlom-godu-v-ukraine-bystro-padaet-cena-na-populyarnyy-ovoshch-10620290.html Посилання скопійоване

Ціни на цибулю / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Коротко:

В Україні знизились ціни на цибулю

Сьогодні цибулю виробники продають у діапазоні 10-16 грн/кг

Зниження цін відбулось через зменшення попиту

В Україні впали відпускні ціни на цибулю. Причиною здешевлення стало зниження попиту на продукцію середньої та низької якості, яку здебільшого і пропонують до продажу. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що на сьогодні ріпчасту цибулю виробники продають у діапазоні 10-16 грн/кг ($0,24-0,38/кг), що в середньому на 16% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

відео дня

Крім того, ближче до вихідних оптові партії цибулі в Україні реалізуються за цінами, що поступаються показникам попереднього сезону.

"Знижувати ціни продавці змушені через помітне зниження попиту в цьому сегменті. Водночас якість ріпчастої цибулі у сховищах стрімко погіршується, через що її власники знижують ціни, щоб у такий спосіб стимулювати темпи збуту і якнайшвидше розпродати наявні обсяги такої продукції", - наголосили аналітики.

Вони також додали, що на початку грудня 2023 року українські виробники відвантажували цибулю в середньому на 20% дорожче, ніж сьогодні.

Ціни на продукти - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Україні помітно зросли ціни на тепличні помідори. Основною причиною подорожчання стало сезонне скорочення пропозиції місцевих томатів, оскільки більшість тепличних господарств завершили поточний цикл вирощування цієї культури.

Також в Україні почали підвищуватися ціни на капусту. Основною причиною подорожчання стало помітне підвищення попиту, але лише на продукцію високої якості.

Крім того, українців попередили, що до кінця року зростатиме ціна на різні види хліба. Це відбувається через підвищення вартості на сировину, енергоносії та логістику.

Читайте також:

Проєкт EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред