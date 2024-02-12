США не поспішають надати допомогу: що буде із соцвиплатами в Україні

У Зеленського розповіли, як затримки фінансової допомоги від США можуть вплинути на подальші соціальні виплати в Україні.

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Що буде із соцвиплатами в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Соціальні виплати в Україні залишаються одним із перших пріоритетів для держави, однак у суспільстві розвиваються хвилювання у зв'язку із затримками фінансової допомоги від США і тим, як це може вплинути на порядок соціальних виплат в Україні. Ситуацію в ефірі національного телемарафону прокоментував радник президента Олег Устенко.

Євросоюз ще 1 лютого підтримав надання фінансової допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро в рамках програми Ukraine Facility. Водночас США не можуть узгодити економічну та військову підтримку.

За словами чиновника, в уряді не мають наміру скорочувати або припиняти надання громадянам соціальних виплат навіть у разі критичної ситуації зі США, а в бюджеті країни поки що є кошти для того, щоб забезпечити населення зарплатами і виплатами.

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Він також додав, що пенсії та інші виплати перебувають на другому місці пріоритету після видатків на армію, як наслідок - ці виплати захищені і вони не припиняться за будь-яких умов.

"Якщо ситуація буде критичною, то соціальні виплати все одно триватимуть. Все, що стосується несоціального характеру, їх доведеться, навіть попри розроблені графіки, пересувати", - пояснив Олег Устенко.

Виплати в Україні

Як повідомляв Главред, в Україні зміняться виплати внутрішньо переміщеним особам. Зміни пов'язані зі зменшенням дохідної частини бюджету та вимогами західних партнерів України, які хочуть оптимізації виплат.

Також, 26 січня Кабінет міністрів України ухвалив рішення атоматично продовжити виплати всім ВПО до 1 березня. Однак після цієї дати зміни все ж торкнуться деяких громадян.

До того ж, в Україні виплачуватимуть пенсії без фізичної ідентифікації лише до 31 березня. Українські внутрішньо переміщені особи, які були зареєстровані до 24 лютого 2022 року, мають здійснити фізичну ідентифікацію, щоб продовжити отримувати пенсійні виплати.

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