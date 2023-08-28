Осінні виплати: хто з українців залишиться без субсидії, а кому варто оформити

Восени буде проведена масова перевірка отримувачів субсидій, деякі втратять свої пільги.

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Хто восени може залишитись без субсидії / колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні люди мають право на допомогу від держави, якщо вони не можуть самостійно оплатити комунальні платежі.

Цієї осені також продовжиться перевірка отримувачів субсидій. Деякі українці втратять свої виплати через спробу обману комісії відносно доходу або внаслідок переїзду, передає 24 канал.

Через які причини в українців заберуть субсидії

серед членів родини, які входять у домогосподарство, є ВПО;

вказані члени родини частково покинули місце проживання;

якщо у когось з сім'ї є депозит більш ніж на 100 тисяч гривень;

у випадку придбання авто, якому менш як 5 років;

Коли громадяни мають борги за комуналку.

"Розмір субсидії у неопалювальний сезон 350 - 400 гривень. З початком опалювального сезону виплати мають збільшити", - повідомили у ПФУ. відео дня

Як оформити субсидію

Субсидії можна оформити як онлайн, так і офлайн. Для того, щоб отримати пільги, не виходячи з дому, скористайтесь додатком "Дія" або через особистий кабінет на порталі ПФУ.

Офлайн оформити допомогу можна у ПФУ або найближчому Управлінні соціального захисту.

Для подачі документів потрібно: написати заяву, скласти декларацію про доходи, додати документ про право власності чи оренду вказаного приміщення.

Пенсія в Україні

Нагадаємо, що стало відомо, чи збільшать українцям виплати по інвалідності. Пенсія по інвалідності надається та залежить від розміру виплат за віком та групи інвалідності.

Пенсіонери в Україні можуть змінити вид власної пенсії та збільшити виплати. Щоб змінити вид пенсійних виплат, потрібно звернутись до сервісного центру ПФУ.

Стало відомо, чи збільшать українцям пенсії у 2024 році. Не дивлячись на складнощі у 2023 році, індексація відбулася. А от, про прийдешній рік поки що говорити важко.

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