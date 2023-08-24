'Продукти за купони': економіст розповів, чому Росія повернеться у бідні 90-ті

Всі кажуть, що в РФ видатне сільське господарство, але воно дуже залежить від імпорту, наголошує Ліпсіц.

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Ліпсіц розповів про стан економіки в Росії / колаж: Главред, фото: Максим Мирович, скріншот: Главред

В інтерв'ю Главреду російський економіст, доктор економічних наук Ігор Ліпсіц розповів, чи може повернутись видача купонів на продукти в нинішній Росії, як це було за радянських часів.

"На жаль, так. У РФ, правда, система профспілок зруйнована, тому не дуже зрозуміло, через кого це будуть робити. Раніше в кожній організації був профком, і він був таким каналом постачання для працівників. Але всяке може бути. Повторюся, під загрозою навіть сільське господарство. Всі кажуть, що в РФ видатне сільське господарство, але воно дуже залежить від імпорту", - підкреслив економіст.

Експерт наголосив, що в Росії виробництва птиці залежать від поставок яєць, яловичини - від поставок ліків. Насіння для осіменіння корів в РФ завозять тільки із-за кордону.

"Альтернативні джерела теж не дуже хороші, тому виникає ціла проблема. І якщо почнуться якісь проблеми тут, то просто моментально стиснеться саме виробництво продуктів харчування. І на все це потрібна валюта, якої немає", - додав Ліпсіц.

Дивіться інтерв'ю Ігоря Ліпсіца Главреду про перспективи економіки в РФ:

Нагадаємо, що Російський економіст розкрив, скільки Росія зможе продовжувати війну в Україні. Ліпсіц вважає, що у Росії населення біднітиме, магазини будуть порожніти, але зброю будуть робити.

Економіст пояснив, як падіння курсу рубля б'є по російській нафті і бюджету РФ. Як каже Ігор Ліпсіц, у країни-агресора також великі проблеми з переведенням нафтогазової виручки в долари з юане і рупій.

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