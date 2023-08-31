Стало відомо, хто із пенсіонерів отримає додаткові 5 тисяч гривень

Загалом перерахунок виплат відбувся для 19 419 пенсіонерів, повідомили у ПФУ.

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Хто із пенсіонерів отримає додаткові 5 тисяч гривень / колаж: Главред, фото: УНІАН

У Пенсійному фонді України повідомили, що остання індексація пенсійних виплат відбулася у березні 2023 року. Проте підвищення пенсій уряд провів і понаднормово, зокрема у липні для деяких категорій пенсіонерів.

У липні деякі пенсіонери уже отримали свої надбавки, в серпні також відбулися зміни. Загалом перерахунок виплат відбувся для 19 419 осіб, передає 24 канал.

Хто вже отримав підвищення виплат у липні

держслужбовці;

працівники органів місцевого самоврядування;

науковці;

громадяни, що мають статус: "Народний депутат України".

Кому дадуть збільшені виплати у серпні

Раніше отримували спеціальну надбавку жертви нацистського режиму та ветерани до Дня Перемоги. Зараз ці виплати перенесли на серпень та присвятили Дню Незалежності України.

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Точний розмір виплат поки невідомий. Однак, ці суми гарантовано не будуть менші за аналогічні у 2021 році.

Якими були ці надбавки:

для осіб з інвалідністю І групи виплати складають 4 421 гривні;

II група - 3 906 гривень;

III група - 3 391 гривні;

особам, що мають особливі заслуги перед державою - 4 421 гривні;

учасникам бойових дій, які постраждали - 1 491 гривні;

учасникам Революції Гідності - 1 491 гривні;

учасники війни - 612 гривні;

членам сімей загиблих - 966 гривень.

Ця сума автоматично додається до пенсійних виплат.

Виплати пенсіонерам: що відомо

Нагадаємо, що стало відомо чи збільшать українцям виплати по інвалідності. Пенсія по інвалідності надається та залежить від розміру виплат за віком та групи інвалідності. Важливу роль також відіграє період від дня встановлення інвалідності до віку 60 років.

Пенсіонери в Україні можуть змінити вид власної пенсії та збільшити виплати. Щоб змінити вид пенсійних виплат, потрібно звернутись до сервісного центру ПФУ. Пенсіонери мають право одразу на декілька видів пенсій, але можуть отримати лише одну із них на вибір.

П'ять причин, через які українці можуть позбутися виплат. В Україні в 2023 році регулярно проводяться перевірки даних пенсіонерів. За їх результатами можуть виявити п'ять причин для позбавлення пенсії.

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