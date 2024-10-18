Скільки коштуватимуть 100 доларів наступного тижня: українцям дали прогноз

Щоденні "стрибки" курсу відбуватимуться як у бік зростання, так і в бік зменшення.

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Курс долара в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Наприкінці жовтня на валютному ринку збережуться помірні курсові зміни. Щоденні "стрибки" курсу відбуватимуться як у бік зростання, так і в бік зменшення, але вони будуть незначними. Про це повідомив начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

За його словами, на українців очікує ще один "м'який" тиждень, коли валютні зміни нічим не здивують.

Лєсовий також припустив, як коливатиметься курс валюти.

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"На валютному ринку 21-27 жовтня курс долара коливатиметься на міжбанку в межах 41,1-41,5 гривні за долар. При цьому на готівковому валютному ринку в межах 41,2-41,7 гривні за долар", - спрогнозував він.

Виходить, що наступного тижня 100 доларів в Україні обійдеться приблизно в 4120 - 4170 гривень.

Що відомо про долар? Долар США або Американський долар — офіційна валюта Сполучених Штатів Америки та деяких інших країн. В обігу перебувають монети номіналом 1, 5, 10, 25, 50 центів і 1 долар та банкноти в 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів. Правом емісії володіє Федеральна резервна система, яка виконує в США функції центрального банку. Долар США є основною резервною та найпоширенішою валютою у світі. На нього припадає до двох третин світових національних валютних запасів, повідомляє Вікіпедія.

Курс долара в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в українських банках очікується помітна зміна курсу готівкового долара, особливо в продажу. Згідно з прогнозами, у період з 14 по 20 жовтня вартість американської валюти коливатиметься в межах 41,2-41,9 грн.

Керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин прогнозує, що курс долара і євро в Україні в грудні 2024 року зросте. За його словами, до кінця року курс долара коливатиметься в межах 42-43 грн, ближче до верхньої межі - близько 42,75 грн.

В той же час, виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що курс долара наприкінці 2024 року буде триматися на рівні 42,5 гривні за долар.

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