"Будуть коливання": як зміниться вартість долара на початку травня

Через пом’якшення валютних обмежень у банках ціна на долар почала трохи коливатися.

https://glavred.net/economics/budut-kolebaniya-kak-izmenitsya-stoimost-dollara-v-nachale-maya-10467313.html Посилання скопійоване

Як зміниться вартість долара на початку травня/ УНИАН, ua.depositphotos.com

На початку травня 2023 року тенденції на готівковому ринку будуть схожими на ті, які спостерігалися наприкінці квітня. Коливання цін на долар відбуватиметься, проте воно буде незначним.

Про це розповіла директорка департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Анна Золотько у коментарі "24 каналу". Вона зазначила, що гривня у перші кілька днів минулого тижня динамічно зміцнювалася. Це стало реакцією на часткове пом’якшення валютних обмежень у банках, зокрема, на розширення ліміту продажу готівкової валюти через каси банків.

Користуючись таким рішенням, великі банки почали знижувати вартість готівкового долара, щоб українці мали конкурентні умови для придбання валюти. Після цього вартість долара на ринку знизилася до 37,65 – 37,7 гривень за долар. Але у другій половині минулого тижня трішки ціна трішки зросла до 37,75 – 37,85 гривні за долар.

відео дня

Згідно з прогнозом Золотько, цього тижня можуть спостерігатися подібні тенденції. Зважаючи на посилення конкуренції між банками і небанківськими установами, готівковий курс продовжить зміцнюватися. Проте така динаміка не буде дуже великою.

"З одного боку, для банків такі операції вимагають додаткового обсягу банкнот іноземної валюти, з іншого, різниця між курсами купівлі та продажу валюти в них значно більша. Відтак зниження курсу продажу призводить й до падіння курсу купівлі валюти, що автоматично спричиняє падіння об’ємів придбаної в населення валюти. Оскільки останній показник є однією зі складових розрахунку ліміту продажу валюти населенню", – пояснила працівниця банку.

Вона прогнозує, що найближчим часом українці зможуть купувати валюту за середньою ціною 37,4 – 38,1 гривні за долар.

Раніше очільниця Ради Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Олена Коробкова спрогнозувала, що швидше за все, вже в травні ми знову будемо спостерігати подорожчання готівкової іноземної валюти через збільшення попиту на неї. На її думку, курс долара в Україні може піти вгору вже в травні, а до кінця року вартість іноземної валюти може досягнути 40 гривень за долар.

Фінансовий аналітик Олексій Козирєв у своєму валютному прогнозі зазначав, що курс долара до гривні в українських банках і в пунктах обміну залишиться відносно стабільним, а ось на ринку євро можливі помітні коливання.

Дивіться відео з прогнозом про те, чи варто чекати зміцнення української гривні:

Вас також може зацікавити: