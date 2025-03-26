Сім'ї з дітьми можуть щомісячно отримувати по 8000 гривень: як оформити допомогу

Вже понад 2 тисячі родин скористалися послугою від держави.

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Деякі громадяни вже отримали відповідну компенсацію / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Українці можуть скористатися послугою "Муніципальна няня"

Послуга доступна для окремих категорій громадян

Фінансова підтримка сягає 8 тисяч гривень щомісячно

Українські сім'ї з дітьми можуть скористатися послугою "Муніципальна няня". Її випробували вже більше двох тисяч родин і станом на березеня 2433 дитини знаходяться під наглядом няні.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України. У відомстві пояснили, що скористатися послугою можуть декілька категорій громадян:

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Родини ВПО з дітьми до 3-х років, які не мають тяжких хвороб.

Родини з дітьми до 6 років, які потребують додаткового догляду.

Родини з дітьми до 6 років, якщо один з батьків є людиною з інвалідністю I чи II групи.

Родини з дітьми до 6 років, які живуть на територіях, де неможливо забезпечити функціонування закладів дошкільної освіти (території Запорізької, Донецької, Харківської, Херсонської, Сумської та Чернігівської областей).

Орієнтовний розмір відшкодування послуги няні на місяць складає 8 тисяч гривень.

"Послуга сприяє усуненню барʼєрів в доступі батьків до роботи і економічної незалежності, а дітей — до отримання належного догляду і розвитку", - йдеться у повідомленні.

Доплати та фінансова допомога українцям - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні запроваджують доплату до зарплати. Проте отримати надбавку у розмірі 10% від посадового окладу зможуть не всі - йдеться про державних службовців, які володіють англійською мовою.

Напередодні стало відомо, що деякі українські пенсіонери з квітня 2025 року можуть розраховувати на щомісячну доплату в розмірі 944 гривень. Йдеться про таких, які потребують постійного догляду.

Раніше повідомлялося, що у березні 2025 року українці матимуть можливість подати заявку на фінансову підтримку від Благодійної організації "СОС Дитячі містечка України".

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Що за відомство Мінсоцполітики? Міністерство соціальної політики України (рос. Міністерство соціальної політики України) - державний орган виконавчої влади України, що працює у сфері соціальної політики, загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, волонтерської діяльності, з питань сім'ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, усиновлення та захисту прав дітей, запобігання насильству в сім'ї, протидії торгівлі людьми, а також захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, що повернулися до України, забезпеченнярівних прав і можливостей для дітей, які повернулися, та у сфері соціального захисту.

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