Рубль вже летить в пекло: економіст популярно пояснив, що чекає російську валюту в майбутньому

Зараз в Росії просто фізично Долар не можна купити, тому що курс заблокований
Українська економіка зараз у важкому стані, але після завершення війни і нашої перемоги Україні буде надано достатньо допомоги для відновлення країни.
Що стосується російських окупантів, то рубль вже відправився в пекло, а економіка відчуває такі удари, що вже російські олігархи хочуть задушити Путіна, заявив інвестиційний банкір і економіст Сергій Фурса в ефірі Апостроф TV.
Експерт зазначив, що після рішення Центрального банку курсу рубля вже не існує, тому що де-факто валютний ринок був скасований. Зараз в Росії просто фізично долар не можна купити, тому що курс заблокований.
"Вони повертаються до ситуації Радянського Союзу, коли долар коштує 60 копійок, а хто не погоджується, того розстрілювали. Зараз якраз така ситуація",- зазначив Фурса.
читайте також"Та будьте людьми!": у російських магазинах почали битися за продуктиЗа словами експерта, економіка РФ "полетить в пекло і буде деградувати завдяки західним санкціям".
"Вторинну роль відіграватиме неадекватність відповідей Росії. Ну і зараз всі перелякані безумствами Путіна. І власне це лякає всю потенційну інвестиційну активність навіть серед самих росіян", - підкреслив Фурса.
Нагадаємо, що українці після військового нападу Росії стикаються з проблемами обміну гривень на долари або євро. Пропозиції обмінників невигідні. Зараз курс долара встановлено на рівні 29,25 грн, а Євро 33,17 грн. Згідно з прогнозами експертів, після завершення бойових дій Долар буде в межах 32,5-45 грн, а євро від 35,43 до 49,95 грн.
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