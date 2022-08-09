УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

РФ не заплатила за транзит через Україну: нафтопровід Дружба зупинений

9 серпня 2022, 15:36

У Транснєфті визнали, що Укртранснафта припинила надання послуг через несплату РФ за транзит.

Нафтопровід
Припинено транзит до нафтопроводу Дружба / @ukrtransnafta

Поставки російської нафти в напрямку Угорщини, Словаччини та Чехії транзитом через територію України зупинені 4 серпня.

Як розповіли в російській Транснєфті, транзит по Північній гілці нафтопроводу Дружба через Білорусь в напрямку Польщі та Німеччини йде штатно.

РФ не заплатила за транзит нафти

Як пояснює Транснєфть, при здійсненні платежу від 22 липня 2022 року за транзит російської нафти по території України в серпні поточного року грошові кошти були повернуті на рахунок Транснєфті 28 липня 2022 року.

Це пов'язано в черговим пакетом санкцій, які були введені проти РФ у відповідь на варварську агресію в Україні.

"Для вирішення питання Транснєфть направила звернення до уповноваженого банку для подальшої передачі інформації на адресу європейського регулятора для отримання дозволу на проведення розрахунків за договором з АТ Укртранснафта, опрацьовуються варіанти альтернативного проходження грошових коштів, здійснюються щоденні консультації та переговори з обслуговуючими банками", - йдеться в прес-релізі.

У Транснєфті визнали, що Укртранснафта припинила надання послуг з транспортування нафти територією України з 4 серпня 2022 року у зв'язку з відсутністю надходження грошових коштів з боку РФ за послуги.

Нафтопровід Дружба

Найбільша в світі система магістральних нафтопроводів. Побудована в 1960-х роках 20-го століття для доставки нафти з Волгоуральського нафтогазоносного району. Забезпечує сировиною країни Східної Європи.

По Південній гілці нафтопроводу Дружба, що проходить через територію України, поставки нафти здійснюються в напрямку європейських НПЗ Угорщини, Словаччини та Чехії на підставі довгострокового договору між ПАТ Транснєфть і АТ Укртранснафта на надання послуг з транспортування нафти на умовах 100% передоплати. Послуги надаються в оплачених обсягах.

Раніше радник міністра енергетики України Лана Зеркаль заявила про те, що надмірний фокус на питання нафтового ембарго щодо РФ шкодить Україні. З поля зору випали інші способи, якими можна позбавити Кремль мільярдних доходів від продажу енергоресурсів.

Вона вважає, що суперечки про ембарго тільки дали Угорщині можливість шантажувати Євросоюз.

Ще одним з варіантів є силовий тиск на Орбана. Україна може почати впливати на Будапешт за допомогою нафтопроводу "Дружба", який проходить по нашій території. Угорщина дуже залежна від нього.

Читайте ще:

нафта
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:40

Спека +40 градусів: синоптик назвала області, які розпече до максимуму

15:36

РФ не заплатила за транзит через Україну: нафтопровід Дружба зупиненийВідео

15:30

Втрати ЗСУ у війні проти Росії знизилися втричі: у Зеленського зробили заяву

15:10

Підходили і плакали: російський артист вражений реакцією українців на його пісні

14:47

Зеленський може відправитись в Індонезію на саміт для особистої зустрічі з Путіним - ПодолякВідео

Реклама
14:44

Найбільше на Путіна впливає Юрій Ковальчук, вони багато спілкувалися перед війною: що про нього відомоВідео

14:42

Україна налагодить випуск безпілотників Bayraktar: у Путіна закотили істерикуВідео

14:23

Гороскоп на вересень 2022: Близнюкам - розставання, Терезам - великий куш, Козерогам - знаки доліВідео

14:10

Відмиваємо кіптяву, жир і сліди від ручки: як почистити шпалери в домашніх умовах

13:57

У Криму партизани нагодували військових РФ пиріжками з отрутою: 8 окупантів загинули, 18 - в реанімації

13:56

ЗСУ ліквідували двох окупантів з секретної російської бази в Абхазії

13:55

"ЗСУ дістають і туди": біля кордону з Кримом підірвали склад РФ з боєприпасамиВідео

13:16

У Пентагоні пояснили, чому не дадуть Україні сотні систем HIMARSВідео

13:11

Змінила усмішку на кислу міну: росіянка в Австрії провокувала українок, її наздогнала розплатаВідео

13:00

Стовп режиму Путіна потайки хоче домовитися із Заходом про мир - ексдепутат Держдуми

13:00

Гороскоп на завтра, 10 серпня 2022: Дівам - обман, Скорпіонам - тривога, Рибам - ворогиВідео

12:41

Лукашенко поверне зброю проти Путіна: Ейдман оцінив несподіваний сценарій продовження війниВідео

12:35

Ризик вибуху на Запорізькій АЕС: експерт оцінив, чи може РФ підірвати ядерний реакторВідео

11:58

На початку війни Зеленський був готовий особисто розмовляти з Путіним: Подоляк розповів, чому все змінилосяВідео

11:50

Помер японський модельєр Іссей Міякі

Реклама
11:47

Україна зробила неймовірне: Волкер оцінив успіхи ЗСУ та дав прогноз щодо термінів війниВідео

11:20

Успенська втекла з Росії після скандалу з побиттям

11:04

РФ не може забезпечити просування в Донецькій області й сконцентрувалася на Півдні - розвідка БританіїВідео

10:58

У Держдумі РФ видали "вологу" маячню про "новий СРСР": що заявили

10:51

Эйдман розповів, якою буде Росія після поразки УкраїніВідео

10:25

"Накопичив дружині на Ладу": в Україні ліквідували 24-річного окупанта з Хакасії

10:12

"Я п'ять сімей утримую": Арестович розповів про свої доходиВідео

10:08

60% росіян хочуть нового наступу окупантів на Київ: результати опитування

10:00

До сліз: шведський телеканал показав виступ українського оркестру в Стокгольмській філармонії і кадри війниВідео

10:00

Пальне, реанімобілі та школи. Як ОККО допомагає країні під час війни актуально

09:42

Кіркоров, який підтримав війну, захопився вчинком Ротару

09:39

"Воювати будемо до останнього росіянина": Подоляк озвучив терміни закінчення війни в Україні

09:36

Не потрібно скуповувати долар: у Нацбанку розповіли українцям, як зберегти гроші

09:25

Блеф Росії на Запорізькій АЕС, або Як Путін хоче зробити з України терориста замість себеПогляд

09:09

Карма наздожене всіх: чого чекати і побоюватися у повню 12 серпняВідео

08:54

"Патологічний боягуз": експерт пояснив, чи хворий Путін і кому вигідні чутки про його швидку смертьВідео

08:40

Еліта армії РФ стала добривом в Україні: ЗСУ розбили полк десантників з Костроми

08:25

Гороскоп на сьогодні, 9 серпня 2022: Ракам - образи, Дівам - гроші, Рибам - небезпекаВідео

07:58

"Дружина хоче свій сад біля будинку": російський учитель зібрався "освоювати" Запоріжжя

07:43

Поставки ЗРК NASAMS в Україну готуються і приїдуть упродовж декількох місяців - Пентагон

Реклама
07:22

ЗСУ на Півдні за добу знищили ЗРПК Панцир-С1 та понад 20 окупантів

06:47

Окупанти два місяці не забирали тіло: ЗСУ збили кращого російського пілота вертольота Ка-52

06:12

Чому Китай і США чубляться за ласий шматок - ТайваньПогляд

06:00

Китай чекає розвалу Росії, щоб отримати над нею контроль — Тарас ЧорновілВідео

05:45

Вріже пекло +38°: синоптик розповів, коли чекати максимальної спекиВідео

05:20

Чудові булочки та рулет з маком на Медовий спас 2022: 2 найшвидших рецептаВідео

05:15

Викликає депресію та руйнує особисте життя: чому вдома не можна тримати фіалку

04:19

Соковита Елізабет Херлі похвалилася тілом в лазуровому бікіні

04:02

Чи потрібно давати дитині додаткові вітаміни та коли бігти до лікаря

03:18

Друг і суперник Олександра Еллерта по шоу Холостячка Андрій Рибак показав, як виглядав в 16 років

© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти