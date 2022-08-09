РФ не заплатила за транзит через Україну: нафтопровід Дружба зупинений

Припинено транзит до нафтопроводу Дружба / @ukrtransnafta

Поставки російської нафти в напрямку Угорщини, Словаччини та Чехії транзитом через територію України зупинені 4 серпня.

Як розповіли в російській Транснєфті, транзит по Північній гілці нафтопроводу Дружба через Білорусь в напрямку Польщі та Німеччини йде штатно.

РФ не заплатила за транзит нафти

Як пояснює Транснєфть, при здійсненні платежу від 22 липня 2022 року за транзит російської нафти по території України в серпні поточного року грошові кошти були повернуті на рахунок Транснєфті 28 липня 2022 року.

Це пов'язано в черговим пакетом санкцій, які були введені проти РФ у відповідь на варварську агресію в Україні.

"Для вирішення питання Транснєфть направила звернення до уповноваженого банку для подальшої передачі інформації на адресу європейського регулятора для отримання дозволу на проведення розрахунків за договором з АТ Укртранснафта, опрацьовуються варіанти альтернативного проходження грошових коштів, здійснюються щоденні консультації та переговори з обслуговуючими банками", - йдеться в прес-релізі.

У Транснєфті визнали, що Укртранснафта припинила надання послуг з транспортування нафти територією України з 4 серпня 2022 року у зв'язку з відсутністю надходження грошових коштів з боку РФ за послуги.

Нафтопровід Дружба

Найбільша в світі система магістральних нафтопроводів. Побудована в 1960-х роках 20-го століття для доставки нафти з Волгоуральського нафтогазоносного району. Забезпечує сировиною країни Східної Європи.

По Південній гілці нафтопроводу Дружба, що проходить через територію України, поставки нафти здійснюються в напрямку європейських НПЗ Угорщини, Словаччини та Чехії на підставі довгострокового договору між ПАТ Транснєфть і АТ Укртранснафта на надання послуг з транспортування нафти на умовах 100% передоплати. Послуги надаються в оплачених обсягах.

Раніше радник міністра енергетики України Лана Зеркаль заявила про те, що надмірний фокус на питання нафтового ембарго щодо РФ шкодить Україні. З поля зору випали інші способи, якими можна позбавити Кремль мільярдних доходів від продажу енергоресурсів.

Вона вважає, що суперечки про ембарго тільки дали Угорщині можливість шантажувати Євросоюз.

Ще одним з варіантів є силовий тиск на Орбана. Україна може почати впливати на Будапешт за допомогою нафтопроводу "Дружба", який проходить по нашій території. Угорщина дуже залежна від нього.

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