М'ясо подорожчає на 50%: експерт дав песимістичний прогноз на 2022 рік

З кінця березня нинішнього року ціни на всі види м'яса злетять вгору (курятина і свинина подорожчають як мінімум на 50%). Такий прогноз в коментарі порталу Delo озвучив виконавчий директор Асоціації "М'ясної галузі" Микола Бабенко.

"Причина зростання цін на курятину, свинину, а також яйця, крупи, борошно, хліб була закладена ще в листопаді 2020 року — це зростання цін на зернові в Україні та світі. Подорожчання відбулося в кінці 2020 року, коли птахівництво і свинарство вже сформували запаси зернових на 2021 рік, і тому зростання цін на м'ясо в 2021 році був незначним, і то тільки на курятину", — пояснив експерт.

Надлишок курячого м'яса через втрату частини експорту в минулому році якраз і став одним з факторів стримування зростання цін. За словами Бабенка, фактично через дефіцит або профіцит курятини на внутрішньому ринку можна регулювати ціни на всі види м'яса в Україні. Але зі свининою цей номер не пройде-тому що свинина практично не йде на експорт.

"Українська свинина одна з найдорожчих в Європі. Наприклад, живі свині в Польщі, Німеччині, Данії, Нідерландах у січні коштували 30-35 гривні за кілограм, а в Україні 45 гривень за кілограм. І навіть за найвищими в Європі цінами на свиней українське свинарство забезпечує тільки 90% споживання, а 10% у нас — імпорт", — розповів Бабенко.

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Нагадаємо, в Україні лідером подорожчання залишається соняшникова олія. З 42 грн за літр на кінець минулого року в травні нинішнього середня ціна продукту підскочила до рекордних 62,57 грн/літр.

Це відбувається на тлі надмірної пропозиції продукту в країні: обсяги виробництва олії в Україні в 15 разів перевищують обсяг споживання.

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