Проблема з обміном доларів: у Нацбанку розповіли, як вирішать проблему

В Україні скоро вирішать проблему з відмовою банків і обмінників приймати долари без комісії. Над вирішенням цієї проблеми працюють в НБУ.

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У НБУ спрогнозували, що скоро обмінний ринок працюватиме так, як було кілька місяців тому / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні вже найближчим часом вирішать проблему з відмовою банків і обмінників приймати долари без комісії. Над вирішенням цієї проблеми працюють в НБУ, повідомляє портал Укрінформ з посиланням на члена Ради фінансового регулятора Василя Фурмана.

"Над питанням трактування ступеня зносу купюр зараз активно працюють. На цьому тижні представники НБУ спілкувалися на цю тему з керівниками небанківських банків і фінустанов. За підсумками дискусії дійшли висновку, що найближчим часом це питання буде вирішено. Люди не повинні турбуватися", – сказав він.

Фурман спрогнозував, що скоро обмінний ринок буде працювати так, як було кілька місяців тому. Він також підкреслив, що зараз готівковий долар виконує насамперед функцію засобу збереження капіталу.

"Такого, як було раніше, не буде. Прибутковість доларових депозитів у великих банківських установах - менше 1%, в середніх банках – 1-3%. І зараз на перше місце виходять гривневі депозити, ставка за якими досягає 15-30%, і облігації внутрішньої державної позики (прибутковість довгострокових ОВДП – під 20%). Тому громадянам зараз набагато вигідніше користуватися саме цими інструментами зберігання і множення грошей. Але і за свої доларові заощадження переживати не варто", – підсумував він.

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