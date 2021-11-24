Підвищать пенсії з 1 грудня: кому в Україні виплати збільшать до 2,6 тисячі гривень

Кому в Україні виплати збільшать до 2,6 тисячі гривень / УНІАН

З 1 грудня в Україні на 500 гривень зросте мінімальна заробітна плата, а також зміниться мінімальна пенсія, яка дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних громадян. Про це повідомляють представники Пенсійного фонду.

Для українців старше 65 років мінімальна пенсія збільшиться на 200 гривень ‒ до 2,6 тисячі гривень.

Йдеться про жінок зі стажем 30 років і чоловіків, які мають 35 трудового стажу.

З 1 грудня також зросте мінімальний прожитковий мінімум ‒ з 2294 до 2393 гривень. Для пенсіонерів мінімальну пенсію підвищать на 80 гривень або на 4,3% ‒ з 1854 до 1934 гривень.

Крім того, в Україні зростуть індивідуальні доплати за понаднормовий стаж, а також розміри надбавок, доплат, підвищень, що залежать від розміру прожиткового мінімуму.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що субсидії, пенсії та соціальні виплати можна буде оформити виключно через смартфон з мобільним додатком "Дія". Про це заявив керівник з розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Баник.

За його підрахунками, нова фукція в "Діі" полегшить життя 1,4 мільйона осіб, які щорічно подають документи на субсидію.

Інші виплати: