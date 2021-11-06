Частина українців отримуватиме не менше 3 тисяч пенсії: чиновники пояснили, хто саме

Частина українців отримуватиме не менше 3 тисяч пенсії / УНІАН

В уряді підрахували, що в результаті реалізації пенсійних цільових програм кількість українських пенсіонерів, які отримують пенсію від 3 до 4 тисяч гривень, за останні 1,5 роки зросла на 50%, а тих, чиї пенсії становлять від 4 тисяч до 5 тисяч гривень — на 40%. Про це в ході брифінгу заявила керівник Міністерства соцполітики Марина Лазебна.

При цьому вона підкреслила, що в 2021 році вперше були підвищені страхові пенсії для всіх без винятку пенсіонерів, тобто для 10,3 мільйона чоловік.

Наступного року, кажи Лазебна, підвищення продовжиться. Наприклад, з 1 березня відбудеться індексація пенсійних виплат — для всіх без винятку пенсіонерів за однаковими правилами.

З 1 липня переглянуть мінімальні пенсії непрацюючим пенсіонерам у зв'язку зі встановленням нового прожиткового мінімуму (мінімальна пенсія зросте до 2027 гривень).

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що субсидії, пенсії та соціальні виплати можна буде оформити виключно через смартфон з мобільним додатком "Дія". Про це заявив керівник з розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Баник.

За його підрахунками, Нова фукція в "Діі" полегшить життя 1,4 мільйона осіб, які щорічно подають документи на субсидію.