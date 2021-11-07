В Україні "злетять" пенсії до 7800 гривень: коли і кому чекати доплат

Пенсії в Україні / УНІАН

В Україні частина пенсіонерів зможе отримувати додаткові виплати, мінімальний розмір яких становитиме 7800 грн щомісяця.

Як заявив прем'єрміністр Денис Шмигаль, йдеться про родичів загиблих у зоні проведення АТО/ООС українців, які віддали своє життя за країну.

"Захистити людей, чиї рідні загинули, захищаючи незалежність і суверенітет України, - обов'язок держави", - заявив Шмигаль.

Виплати в розмірі 7800 гривень встановлені з 1 січня 2022 року, і отримають їх більше двох тисяч українців.

При цьому йдеться про "кожного з непрацездатних батьків, дружину (чоловіка) захисників, які загинули".

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Якщо в сім'ї кілька таких родичів, виплати отримає кожен.

Прем'єр уточнив, що адресна допомога до пенсії надаватиметься їм незалежно від того, чи отримують вже такі виплати інші члени сім'ї.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що субсидії, пенсії та соціальні виплати можна буде оформити виключно через смартфон з мобільним додатком "Дія". Про це заявив керівник з розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Баник.

За його підрахунками, нова фукція в "Дії" полегшить життя 1,4 мільйона осіб, які щорічно подають документи на субсидію.

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