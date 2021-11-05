Пенсія 20 тисяч гривень: кому в грудні піднімуть виплати

Доплачувати українським пенсіонерам почнуть з грудня / УНІАН

Максимальна пенсія в Україні зросте на 930 гривень і становитиме 20 тисяч гривень. Про це йдеться в бюджеті Пенсійного фонду на 2021 рік.

У грудні максимальний розмір підвищать від 19 340 до 20 270 гривень. Це пов'язано зі зростанням прожиткового мінімуму, пише "ТСН".

На таку виплату можуть розраховувати українці, у яких страховий стаж не менше 35 років і зарплата була вище середньої. Під цей критерій підпадає не так багато людей. За даними Пенсійного фонду, більшість пенсіонерів отримують близько трьох тисяч гривень.

Пенсії в Україні

В Україні також скасували примусове переведення пенсій на картки з 1 вересня. В Україні відклали обов'язкове переведення виплат пенсії.

З 1 листопада в Україні пенсіонери віком 70-75 років щомісяця отримуватимуть доплати розміром до 300 грн. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, одночасно має бути підвищення для пенсіонерів від 75 до 80 років - через збільшення мінімального розміру пенсії до рівня 2,5 тис.грн. вони отримуватимуть доплати у розмірі 400 грн.

Читайте також: