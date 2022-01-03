Після Нового року в Україні різко подорожчали овочі: що коштує найдорожче

Якщо після новорічних свят українцям захочеться поласувати овочевим салатом або навіть звичайним борщем, то обійдуться такі прості страви недешево.
Після Нового року 2022 в Україні подорожчали овочі. Зокрема, в ціні зросли популярні продукти з борщового набору, а також болгарський перець, помідори та огірки.
Картопля подорожчала майже на одну гривню: кілограм коштує в середньому 13,6 гривні. Цибуля обійдеться в 14 гривень за кілограм, передає ТСН.
Кілограм білої капусти коштує понад 27 гривень, а синьої - майже 25 гривень. Морква обійдеться в 11,5 грн за кіло, а буряк - понад 15 грн.
Перець болгарський жовтий подорожчав майже до 90 грн кілограм - це на 7 гривень дорожче, ніж у грудні. Червоні помідори обійдуться в 44 гривні, рожеві - коштують понад 82 гривні.
Найбільше після Нового року подорожчали огірки. Якщо в грудні кілограм коштував близько 50 гривень, то з січня – майже 73 гривні. Тепличні огірки обійдуться ще дорожче - понад 74 грн, що на 24 грн дорожче, ніж у грудні.
Як повідомляв Главред, в Україні прогнозується нове зростання цін на цибулю. Крім того, на українців чекає криза парникових овочів. Через дорогу електрику та газ українські тепличні комбінати, які переважно опалювалися цими видами енергоносіїв, зупиняють роботу.
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