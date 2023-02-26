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Отримати від ООН допомогу 6,6 тисячі грн: хто з українців має право

26 лютого 2023, 09:04
Від ООН можна отримати виплати в 2023 році, кажуть фахівці. Розмір допомоги становитиме 6 600 гривень.
Приватбанк, гроші
Допомога від ООН 6,6 тисячі грн - хто має право: / колаж УНІАН

Громадяни України, які постраждали від війни, яку розв'язала Росія проти нашої країни, можуть отримати від ООН багатоцільову грошову допомогу у розмірі 6,6 тисячі грн. Від цьому в коментарі РБК-Україна розповіла Наталія Бриль, програмний координатор невідкладної грошової допомоги благодійного фонду "Право на захист".

Вона каже, що вищевказані кошти розбиваються на три місяці на кожного з членів сім'ї.

Програма реалізується в таких регіонах України: Сумська, Чернігівська, Львівська, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, Одеська, Миколаївська, Хмельницька, Вінницька, Житомирська, Київська, Херсонська (список буде доповнюватися і змінюватися).

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Подати заявку на грошову допомогу від ООН можуть сім'ї, які:

  • Не отримували раніше допомоги від міжнародних організацій;
  • Мають дохід менше 5400 грн на людину;
  • До таких категорій належать: тимчасово переміщені особи після 24 лютого минулого року або є особами, які серйозно постраждали від військових дій;

Для отримання грошової допомоги потрібно відповідати хоча б одному з нижчеперелічених зазначених критеріїв уразливості:

  • Сім'я, яка має тільки одного з батьків (або батько, або мати) з одним або декількома дітьми молодше 18 років або з людьми похилого віку (55 років і старше);
  • Сім'я, яку очолює одна самотня / кілька одиноких людей похилого віку (55 років і старше) або похилого віку з однією дитиною або кількома дітьми молодше 18 років;
  • Сім'ї з однією або кількома особами з особливими потребами. А саме мають: інвалідність, хронічні захворювання. Список не обмежується лише цими критеріями особливих потреб;
  • Прийомні сім'ї, які займаються дітьми без супроводу і дітьми, розлученими з батьками (але це потрібно підтвердити документами).

Крім того, щоб отримати 6,6 тисячі грн, потрібно надати:

  • ПІБ згідно з документом, який посвідчує особу;
  • місце і дата народження, номер телефону (на який вам надійде СМС-повідомлення про прихід грошей);
  • податковий номер (необхідний для виплати допомоги);
  • свідоцтво про народження дітей (за наявності);
  • номер банківської карти (необхідний для виплати допомоги).
  • будь-які документи, що підтверджують приналежність до вразливих категорій населення.

Нагадаємо, раніше представники ПФУ розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила-до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

Інші новини по темі:

ООН війна Росії та України
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