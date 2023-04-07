Пенсійний вік для деяких українців піднімуть на 5 років: кому не пощастить

В Україні є варіанти виходу на пенсію - в 60, 63 і 65 років, кажуть експерти. При цьому вимоги до стажу будуть посилюватися

Купюри , пенсіонери / Колаж фото УНІАН

На даний момент в Україні є три вікових категорії громадян, представники якої мають право виходити на пенсію - у 60, 63 і 65 років. Для цього, як зазначили в Пенсійному фонді України, українцям потрібно перевірити на спеціалізованому порталі свій страховий стаж.

При цьому вимоги до нього будуть посилюватися до 2028 року.

На даний момент для виходу на пенсію в 60 років потрібен стаж:

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у 2023-му - від 30 років;

у 2024-му - від 31 року;

у 2025-му - від 32 років;

у 2026-му - від 33 років;

у 2027-му - від 34 років;

у 2028-му - від 35 років.

Якщо у людини не вийшло виконати вищевказані вимоги, є варіант вийти на пенсію в 63 роки. Для цього:

у 2023-му - від 20 до 30 років;

у 2024-му - від 21 до 31 року;

у 2025-му - від 22 до 32 років;

у 2026-му - від 23 до 33 років;

у 2027-му - від 24 до 34 років.

Але вже з 2024 року, кажуть у ПФУ, потрібно мати як мінімум 30 років стажу. Тим, кому не вистачить стажу, доведеться працювати до 63 років (якщо є від 23 років стажу) і 65 років (якщо є від 15 до 23 років стажу). Ну і ще одна сумна новина - традиційного підвищення мінімальної пенсії на рівень інфляції в 2024 році не буде в принципі.

Пенсії в Україні

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Під час недавньої індексації (з 1 березня нинішнього року) пенсій для деяких категорій українців підвищення відбулося чисто символічне - в районі 100 грн. У той час як в середньому підвищення склало 587,41 грн.

За даними фахівців, мінімальну надбавку до пенсії у розмірі 100 гривень отримали близько 900 тисяч українців.

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